«Отрабатывая чужие интересы»: зачем Украина собирается построить две военно-морские базы

На Украине появятся две новые военно-морские базы. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. Как сообщал ранее замруководителя офиса главы государства Игорь Жовква, Киев намерен создать базы на Чёрном и Азовском морях. Участие в строительстве по меньшей мере одного из объектов могут принять британские специалисты. В Кремле заявили, что появление новых баз может привести к негативным последствиям «для атмосферы стабильности в Черноморском регионе». По мнению экспертов, строительство военно-морских объектов на Украине — вызов для безопасности РФ, однако оно не изменит баланс сил из-за возросших возможностей российского флота.

Во время ежегодного послания Верховной раде президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране будут созданы две новые военно-морские базы. При этом глава государства не уточнил, где их планируется развернуть.

«Мы начинаем строить две государственные украинские военно-морские базы для защиты Черноморского региона», — сказал Зеленский.

По его словам, военная политика Киева направлена на то, чтобы защитить страну «на суше, в воде, воздухе и киберпространстве».

Данные усилия, отметил Зеленский, предпринимаются для того, чтобы «больше ни у кого не возникло даже мысли, что можно посягнуть на наш суверенитет, территориальную целостность или отобрать у Украины часть территории без единого выстрела». Также Зеленский призвал привлечь к ответственности тех, кто «без боя отдал Крым».

В комментарии журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости «проанализировать заявление» Зеленского о строительстве новых баз. По его словам, появление военно-морских объектов может представлять потенциальную угрозу для стабильности Черноморского региона.

«Нужно понять (строительство. — RT), каких именно военных баз, о чьих военных базах идёт речь. Безусловно, с учётом всех имеющихся реалий это может иметь достаточно негативные последствия в целом для атмосферы стабильности в Черноморском регионе. Потенциально такая опасность существует. Но опять же, повторяю, нужна дополнительная информация, о чём идёт речь», — сказал Песков.

«Дорогое удовольствие»

Ранее заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что страна «нуждается в создании фактически с нуля военно-морских баз».

Как рассказал чиновник в интервью агентству Интерфакс-Украина, одну из них необходимо разместить на Азовском море, другую — на Чёрном. К строительству по меньшей мере одной из баз Киев планирует привлечь британских специалистов. При этом Жовква отверг предположения о том, что новые объекты станут местом дислокации ВМС Соединённого Королевства.

«И подчеркну, не британская военно-морская база будет размещена на Украине, а украинская база будет построена с привлечением британских специалистов. Мы говорим о том, что нам нужно несколько современных военно-морских баз», — сказал Жовква.

Как сообщил замглавы офиса президента Украины, во время недавнего визита в Лондон Зеленскому были представлены британские компании, которые занимаются строительством военно-морских баз.

Жовква напомнил, что в начале октября Киев подписал с Великобританией меморандум об усилении сотрудничества в военно-технической сфере. Документ предусматривает выделение кредита в размере £1,25 млрд ($1,6 млрд) на совместные проекты в оборонной отрасли.

По его словам, часть этой суммы может пойти на создание военно-морских баз. Однако Лондон пока не предоставил Украине средства. Как рассказал замглавы офиса президента, Киев и Соединённое Королевство в ближайшие месяцы ожидают «интенсивные переговоры».

Как полагают аналитики, инициатива со строительством новых военно-морских баз для нужд ВМС Украины лишена здравого смысла. По оценке военного эксперта Алексея Леонкова, украинскому флоту ничто не мешает находиться на причалах Одессы и Николаева, где дислоцированы основные силы украинских ВМС.

«Наличие военно-морских баз — это дорогое удовольствие. Тот состав ВМС, который есть у Украины, свободно размещается в портах Николаева и Одессы. Строительства даже одной новой военно-морской базы для Киева было бы сверхдостаточно с учётом возможного появления у страны новых кораблей, ну а две — это явный перебор», — рассуждает Леонков.

Владимир Зеленский во время визита в Одесский порт

© president.gov.ua

Эксперт считает, что объявление о создании двух военно-морских баз — попытка Зеленского пропиариться на теме «восстановления» украинского флота. Как предполагает Леонков, если данные объекты всё же будут построены, то они с большой вероятностью станут пунктами размещения кораблей США и Великобритании.

«Я думаю, что американцы и британцы идут на такую хитрость: Украина создаёт якобы базы для себя, но на самом деле они предназначены именно для их кораблей», — говорит Леонков.

В комментарии RT экономист и политолог Александр Дудчак также заявил, что единственное разумное объяснение инициативы со строительством новых баз может заключаться в их последующей передаче под контроль странам НАТО.

«Украина, скорее всего, пригласит погостить или полностью передаст эти базы под контроль натовским генералам. Строительство, если оно, конечно, действительно развернётся, будет проходить совместно с западными партнёрами. Украина будет погружаться ещё больше в долги, отрабатывая чужие интересы», — рассуждает Дудчак.

Флот в кредит

Эксперты отметили, что заявления Зеленского о необходимости радикального усиления украинских ВМС являются частью его «военно-патриотической» риторики. Так, выступая 5 июля в Одессе, он пообещал в «ближайшем будущем» превратить Украину в морскую державу.

«И наша государственная цель — системно наращивать вашу мощь. Мы знаем, как в прошлые годы Военно-морские силы Украины во многих смыслах этого слова пытались уничтожить и потопить», — сказал Зеленский.

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Как отметил глава государства, в ближайшей перспективе ВМС страны должны усилить ракетный комплекс «Нептун», патрульные катера типа Island и Mark VI, которые будут поставлены Киеву в рамках военной помощи США.

Также руководство Украины заинтересовано в строительстве новых кораблей. По данным источников издания «Европейская правда», на Украине может быть локализована сборка британских катеров. В общей сложности планируется построить восемь единиц.

По данным источников британской газеты The Telegraph, речь может идти о производстве ракетного катера типа Barzan. Правда, такие корабли не строились более 20 лет. Последний заказ на эти суда для нужд ВМС Катара был выполнен в 1990-е годы.

Как пишет «Европейская правда», в Киеве рассчитывают, что катера смогут покрыть потребности ВМС в Чёрном и Азовском морях. Однако корабли будут строиться на кредитные средства. Также, по версии издания, британский заём покроет часть расходов на строительство военно-морских баз, о которых говорил Зеленский.

В интервью «Интерфакс-Украина» Игорь Жовква подтвердил появившуюся в СМИ информацию о том, что Киев заинтересован в получении британских катеров. Помимо этого, как сообщил замглавы офиса президента, Киев рассчитывает поставить на вооружение высокоточные комплексы, разработанные в Соединённом Королевстве.

Катера ВМС Украины

© president.gov.ua

Между тем эксперты уверены, что Великобритания разрешит Украине производить преимущественно устаревшие образцы военно-морской техники.

«Украине будут отданы корабли, не нужные флоту Великобритании. Понятное дело, что Киев всё равно не сможет расплатиться за эту услугу и возьмёт кредит. Ну а военно-промышленный комплекс Великобритании получит необходимые деньги, чтобы привести в боеготовность собственный флот. В этом и смысл соглашения, которого так жаждет Киев», — отметил Леонков.

Также эксперт обратил внимание на то, что единственным выгодоприобретателем от возможного появления двух новых гаваней, о которых сообщил Зеленский, станут западные государства. Увеличение натовского присутствия на украинском побережье будет вызовом для безопасности России, но не изменит баланс сил в регионе по причине возросшего за последние годы боевого потенциала Черноморского флота РФ, говорит Леонков.

«Заинтересованными в этом строительстве являются США и Великобритания, которые считают южный фланг НАТО форпостом в вопросах «сдерживания» России. Но возможное появление двух военно-морских баз, о которых сообщил Зеленский, не меняет стратегическую ситуацию в Черноморском регионе. Черноморский флот России является здесь доминирующей боевой единицей во всех отношениях», — сказал Леонков.

Аналогичной точки зрения придерживается и Александр Дудчак. По его словам, Запад использует Украину как плацдарм для провокаций в отношении России, вовлекая Киев в опасные авантюры.

«Зачем это всё Украине, не очень понятно. Реальный перевес сил в Черноморском бассейне над Россией ни при каких кредитах и зарубежной военной помощи Киев создать всё равно не сможет», — подытожил Дудчак.