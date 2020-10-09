«Политическое, а не экономическое соглашение»: как прошёл визит Зеленского в Великобританию

Украина и Великобритания заключили Соглашение о политическом партнёрстве, свободной торговле и стратегическом партнёрстве. Подписание документа состоялось во время визита президента Владимира Зеленского в Лондон. На встрече украинского лидера с Борисом Джонсоном стороны также обсудили тему «борьбы с влиянием России» и сотрудничество Киева с НАТО. Как отмечают аналитики, визит Зеленского в Великобританию имеет скорее политическое, нежели экономическое значение, поскольку каких-либо договоров, которые могли бы способствовать росту экономического сотрудничества двух государств, на переговорах заключено не было. По мнению экспертов, поддержка Британией «территориальной целостности» Украины останется только на словах.

Украинский лидер Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписали Соглашение о политическом партнёрстве, свободной торговле и стратегическом партнёрстве.

Как сообщается на сайте британского правительства, целью подписания документа является усиление сотрудничества двух стран «по политическим вопросам, вопросам безопасности и международной повестки дня».

В релизе правительственной пресс-службы отмечается, что нынешнее соглашение позволит странам после истечения переходного периода, последовавшего за выходом Британии из ЕС, торговать друг с другом в том же режиме, что и сейчас.

В соглашении также подчёркивается поддержка Соединённым Королевством «суверенитета и территориальной целостности» Украины, а также приверженность двух стран таким вопросам, как усиление демократии, борьба за права человека и углубление сотрудничества в оборонной сфере.

«Великобритания — наиболее ревностный сторонник Украины, будь то поддержка в области обороны, усилия по стабилизации, гуманитарная помощь или тесное сотрудничество по политическим вопросам. Наша позиция остаётся чёткой: мы решительно поддерживаем сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины. Соглашение о стратегическом партнёрстве, которое мы сегодня подписали, сигнализирует о следующей главе в наших отношениях», — приводит слова Бориса Джонсона пресс-служба.

Принц Уильям и Владимир Зеленский со своими супругами

Reuters

© Jonathan Brady

В свою очередь, на сайте президента Украины отмечается, что подписанный «документ предусматривает проведение ежегодных заседаний диалога стратегического партнёрства на высоком официальном или высшем правительственном уровне по всем аспектам двустороннего сотрудничества». Также соглашением предусмотрено проведение заседаний торгового комитета, который будет состоять из представителей сторон.

При этом позже заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка написал на своей странице в Facebook, что через два года Соглашение о политическом партнёрстве, свободной торговле и стратегическом партнёрстве Украины и Великобритании может быть пересмотрено. При этом он добавил, что в нынешнем варианте документ существенным образом не расширяет возможности для Киева продвигать свои товары на британском рынке.

Россия и НАТО

Во время встречи стороны также обсудили тему противодействия России.

«Лидеры двух стран обсудили значимость совместной деятельности для борьбы с пагубным влиянием России, как на Украине, так и в регионе в целом. Они также выразили общую озабоченность по поводу ситуации в Белоруссии. Премьер-министр рассказал о мерах, которые Великобритания предприняла в ответ на нарушения прав человека в этой стране, в том числе о введении санкций», — говорится на сайте правительства Великобритании.

Касаясь вопросов обороны, премьер-министр Великобритании приветствовал недавнее решение НАТО о предоставлении Украине статуса партнёра альянса с расширенными возможностями и предложил Киеву помощь Великобритании по мере достижения страной «прогресса по вопросу реформ в сфере обороны и безопасности».

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что во время визита в Лондон Зеленский заявил о необходимости предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО.

«Отдельно говорили о НАТО. Наш президент был очень чётким: он сказал, что Украине нужен План действий по членству, и что членство в НАТО будет способствовать украинской безопасности и обороне», — заявил глава МИД во время прямой трансляции в Facebook.

Днём ранее, 7 октября, между Киевом и Лондоном также был подписан меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах, сообщает пресс-служба украинского Минобороны.

Со стороны Киева документ подписал глава оборонного ведомства Андрей Таран. По его словам, речь в меморандуме идёт о поставках современных образцов военной техники, налаживании производства отдельных видов военной продукции на Украине, а также строительстве объектов базирования украинских ВМС.

Владимир Зеленский во время визита в Великобританию

Reuters

© John Sibley

«Реализация этих проектов позволит значительно усилить способности и боевой потенциал украинского флота, совместимость отечественных ВМС с военно-морским компонентом государств — членов НАТО. Кроме того, рассчитываем, что это станет драйвером восстановления судостроительной отрасли Украины и позволит привлечь в нашу экономику современные технологии», — отметил Таран.

Анонсируя подписание меморандума, Зеленский назвал его «важным стратегическим документом».

«Будем на военно-морской базе, подпишем этот меморандум на сумму £1,25 млрд ($1,6 млрд). Мы все верили, что снова появится военно-морской флот в Украине. И наконец, это первый такой мощный шаг», — заявил Зеленский.

«Мизерный торговый партнёр»

Как отмечают эксперты, с экономической точки зрения значение Украины как торгового партнёра для Великобритании является «ничтожным». На сайте британского правительства отмечается, что объём торговли между Лондоном и Киевом за 2019 год составил порядка $1,9 млрд. При этом в рейтинге торговых партнёров по объёму экспорта британских товаров Украина за 2018—2019 финансовый год находилась на 58 месте.

«Для Лондона Киев является мизерным торговым партнёром. К тому же Украина не поставляет туда никаких незаменимых, стратегически важных товаров», — заявил в беседе с RT замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Аналогичной точки зрения придерживается и замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Товарооборот между Украиной и Великобританией является достаточно небольшим. Наивно полагать, что данное соглашение создаст импульсы для украинской экономики, привлечёт серьёзные британские инвестиции или что Британия может стать рынком сбыта для украинских товаров. Этого не будет. В течение нескольких лет мы видим, как подписываются соглашения между Украиной и ЕС, ради которых и был совершён государственный переворот, но никаких позитивных для Киева результатов это не дало», — заявил он в беседе с RT.

По его словам, подписание этих соглашений имеет больше политическое, нежели экономическое значение.

«Это соглашение является не экономическим, а политическим. Оно является демонстрацией поддержки Великобританией нынешнего украинского режима», — считает эксперт.

При этом Андрей Суздальцев предположил, что Киев будет преподносить этот визит внутренней аудитории как «большое достижение».

«Для нынешней украинской власти факт подписания этих соглашений — огромный успех, поскольку её принимают на равных. Зеленским это событие подаётся как прорыв, налаживание экономики. На самом деле Великобритания не заметила визита Зеленского, её больше беспокоят вопросы, касающиеся того, как жить дальше с Европой, как развивать отношения с США», — говорит политолог.

Эксперты также обратили внимание на традиционную антироссийскую риторику, которая прозвучала на встрече.

«Великобритания и Украина участвуют в санкционном режиме против России и наиболее активно добиваются ужесточения мер в отношении неё. Упоминание о противодействии РФ показывает, что обе страны способны принять участие в будущей санкционной кампании против РФ, которую сейчас активно формируют в ЕС. Факт того, что президент Украины обсуждает антироссийскую политику с премьер-министром Великобритании, свидетельствует о том, что со сменой власти в Киеве внешняя политика не претерпела существенных изменений», — констатировал Шаповалов.

При этом Суздальцев, в свою очередь, выразил уверенность, что поддержка Британией «территориальной целостности» Украины останется только на словах. Он отметил, что никакой реальной помощи Лондон, несмотря на подписание меморандума, оказать Киеву не сможет, в том числе в военной сфере.