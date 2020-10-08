Украина и Британия подписали соглашение о политическом сотрудничестве

Украинский лидер Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон «подписали соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнёрстве между Украиной и Соединённым Королевством Великобритании и Северной Ирландии».

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Отмечается, что документом «устанавливаются отношения стратегического партнёрства и закрепляются основные направления сотрудничества двух государств».

«Документ предусматривает проведение ежегодных заседаний диалога стратегического партнёрства на высоком официальном или высшем правительственном уровне по всем аспектам двустороннего сотрудничества. Также предусмотрено проведение заседаний торгового комитета, который будет состоять из представителей сторон», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Украина и Великобритания подписали меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах.