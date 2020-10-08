Киев и Лондон подписали меморандум о сотрудничестве в военной сфере

Короткая ссылка
Украина и Великобритания подписали меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах.
Киев и Лондон подписали меморандум о сотрудничестве в военной сфере
  • © РИА Новости / Игорь Маслов

«В частности, Меморандум предусматривает сотрудничество в оборонной отрасли. Важным является привлечение финансирования Британского экспортно-кредитного агентства в размере £1,25 млрд», — сообщили в офисе украинского президента Владимира Зеленского.

Такой шаг должен «существенно повысить эффективность и сократить сроки реализации совместных проектов в оборонной сфере», уточнили там.

В начале сентября Украина и Румыния подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить