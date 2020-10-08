Киев и Лондон подписали меморандум о сотрудничестве в военной сфере

Украина и Великобритания подписали меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах.

«В частности, Меморандум предусматривает сотрудничество в оборонной отрасли. Важным является привлечение финансирования Британского экспортно-кредитного агентства в размере £1,25 млрд», — сообщили в офисе украинского президента Владимира Зеленского.

Такой шаг должен «существенно повысить эффективность и сократить сроки реализации совместных проектов в оборонной сфере», уточнили там.

В начале сентября Украина и Румыния подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве.