Киев и Лондон подписали меморандум о сотрудничестве в военной сфере
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«В частности, Меморандум предусматривает сотрудничество в оборонной отрасли. Важным является привлечение финансирования Британского экспортно-кредитного агентства в размере £1,25 млрд», — сообщили в офисе украинского президента Владимира Зеленского.
Такой шаг должен «существенно повысить эффективность и сократить сроки реализации совместных проектов в оборонной сфере», уточнили там.
В начале сентября Украина и Румыния подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве.