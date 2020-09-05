Украина и Румыния договорились о военно-техническом сотрудничестве
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Стороны представляли министры обороны Румынии и Украины Николае Чукэ и Андрей Таран.
«Соглашение будет содействовать укреплению двустороннего сотрудничества путём создания необходимых юридических рамок для учреждений и компаний в обоих государствах с целью развития совместных проектов в таких областях, как закупки, ремонт и модернизация вооружений и военной техники, исследования в военно-технической области, обмен информацией и опытом в сфере стандартизации, кодификации и контроля качества военной техники», — заявили в румынском оборонном ведомстве.
В июле Киев сообщил, что Украина и Турция договорились проработать возможность заключения межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере обороны.