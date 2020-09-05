Украина и Румыния договорились о военно-техническом сотрудничестве

Украина и Румыния подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Как отметили в румынском Минобороны, страна окажет поддержку Украине в процессе активизации сотрудничества в рамках партнёрства НАТО — Украина.

Стороны представляли министры обороны Румынии и Украины Николае Чукэ и Андрей Таран.

«Соглашение будет содействовать укреплению двустороннего сотрудничества путём создания необходимых юридических рамок для учреждений и компаний в обоих государствах с целью развития совместных проектов в таких областях, как закупки, ремонт и модернизация вооружений и военной техники, исследования в военно-технической области, обмен информацией и опытом в сфере стандартизации, кодификации и контроля качества военной техники», — заявили в румынском оборонном ведомстве.

В июле Киев сообщил, что Украина и Турция договорились проработать возможность заключения межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере обороны.