Украина и Турция могут заключить договор о военном сотрудничестве

Украина и Турция договорились проработать возможность заключения межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере обороны. Об этом говорится в сообщении офиса президента Украины.

Отмечается, что украинский лидер Владимир Зеленский провёл переговоры с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром, находящимся с визитом на Украине.

«Стороны договорились проработать возможность заключения межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере обороны», — заявили в офисе президента Украины.

Также стороны отметили готовность к тесному взаимодействию в контексте привлечения в июне 2020 года Украины к программе НАТО «Партнёрство расширенных возможностей».

В июне глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украину приняли в партнёрство расширенных возможностей НАТО.