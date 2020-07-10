Украина и Турция могут заключить договор о военном сотрудничестве
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Отмечается, что украинский лидер Владимир Зеленский провёл переговоры с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром, находящимся с визитом на Украине.
«Стороны договорились проработать возможность заключения межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере обороны», — заявили в офисе президента Украины.
Также стороны отметили готовность к тесному взаимодействию в контексте привлечения в июне 2020 года Украины к программе НАТО «Партнёрство расширенных возможностей».
В июне глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украину приняли в партнёрство расширенных возможностей НАТО.