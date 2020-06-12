Украину приняли в партнёрство расширенных возможностей НАТО
- РИА Новости
Он выразил признательность партнёрам Киева по НАТО «за то, что они сделали это возможным».
«Украина наконец-то получает заслуженный статус партнёра по расширенным возможностям НАТО», — написал Кулеба.
Также глава украинского внешнеполитического ведомства заявил, что Украина и НАТО «делают друг друга сильнее вместе».
Как пишет Deutsche Welle, кроме Украины, статус партнёра расширенных возможностей НАТО имеют Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания.
Кулеба отметил, что некоторые учения альянса открыты только для его участников и для стран, имеющих статус партнёра расширенных возможностей. Также участники партнёрства получают более углублённый и быстрый обмен разведывательными данными с НАТО.
В конце мая президент Украины Владимир Зеленский утвердил годовую национальную программу под эгидой комиссии Украина — НАТО на 2020 год.