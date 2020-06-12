Украину приняли в партнёрство расширенных возможностей НАТО

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получила статус партнёра по расширенным возможностям Североатлантического альянса. Об этом он написал в своём Twitter.
Украину приняли в партнёрство расширенных возможностей НАТО
  • РИА Новости

Он выразил признательность партнёрам Киева по НАТО «за то, что они сделали это возможным».

«Украина наконец-то получает заслуженный статус партнёра по расширенным возможностям НАТО», — написал Кулеба.

Также глава украинского внешнеполитического ведомства заявил, что Украина и НАТО «делают друг друга сильнее вместе».

Как пишет Deutsche Welle, кроме Украины, статус партнёра расширенных возможностей НАТО имеют Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания.

Кулеба отметил, что некоторые учения альянса открыты только для его участников и для стран, имеющих статус партнёра расширенных возможностей. Также участники партнёрства получают более углублённый и быстрый обмен разведывательными данными с НАТО.

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский утвердил годовую национальную программу под эгидой комиссии Украина — НАТО на 2020 год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить