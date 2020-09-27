«В угоду Западу»: почему в Киеве заговорили о «рисках» для Украины из-за сближения России и Белоруссии

Украинская сторона видит «опасность» в укреплении сотрудничества Белоруссии с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Лукашенко «сделал свой выбор», начав сближение с Москвой, что, по мнению украинского министра, «означает конфронтацию» Киева и Минска. По мнению экспертов, Украина, выступая с подобного рода заявлениями, действует в угоду западным партнёрам. При этом, как считают аналитики, Киев не учитывает собственные интересы, поскольку лишается важного экономического партнёра в лице Белоруссии.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире YouTube-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил о «рисках» для Украины из-за укрепления сотрудничества Белоруссии с Россией.

«Мы понимаем: если Александр Лукашенко выбрал Россию, то риски для нас начинают зашкаливать», — сказал Кулеба.

По словам украинского министра, белорусский президент «сделал свой выбор».

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«Он выбрал Россию, Владимира Путина. А это означает конфронтацию», — пояснил глава внешнеполитического ведомства Украины.

Напомним, 14 сентября президент России встретился со своим белорусским коллегой в Сочи. Российский лидер поздравил Лукашенко с победой на выборах. Он также добавил, что российское руководство выступает «за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и в диалоге друг с другом разобрались» во внутриполитической ситуации в стране.

Лукашенко, в свою очередь, поблагодарил российское руководство за поддержку.

Напомним, массовые протесты в Белоруссии продолжаются более полутора месяцев. 9 августа в стране состоялись президентские выборы. Вечером того же дня ЦИК обнародовал предварительные результаты, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко, после чего недовольные этим исходом граждане республики вышли на улицы.

Как позднее сообщил ЦИК страны, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября он вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце независимости. Это спровоцировало новую волну протестов.

Белорусский лидер Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин

РИА Новости

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«Угодить модным трендам»

Стоит отметить, что украинская сторона не впервые высказывает свои опасения относительно сближения Москвы и Минска.

За несколько дней до визита Александра Лукашенко в РФ с аналогичным тезисом выступил и украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим. Он считает, что интеграция России и Белоруссии якобы может негативно сказаться на обстановке на украино-белорусской границе.

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«Насколько глубоко пойдёт интеграция — это, конечно, нас беспокоит. Потому что раньше мы хотя бы понимали, и это были словесные гарантии от Белоруссии, что наша граница будет оставаться мирной. А вот как дальше будет развиваться ситуация на фоне сближения Белоруссии и России — это вызывает вопросы», — заявил Кизим.

Как уточнил посол, Украина встревожена «достаточно сильными отношениями» между Россией и Белоруссией в области вооружённых сил, спецслужб и «других силовых ведомств». Он считает, что дальнейшее сближение двух государств «безусловно, будет носить негативный характер» для украинской стороны.

Напомним, Киев не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, о чём Дмитрий Кулеба написал на своей странице в Twitter 23 сентября.

«Украина никогда не вмешивалась во внутренние дела Белоруссии и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Белоруссии и дальнейшие события, сегодняшняя «инаугурация» Лукашенко не означает его признания легитимным главой белорусского государства», — сообщил он.

Ukraine has never interfered in internal affairs of Belarus & will always support the Belarusian people. Taking into account the election campaign & what followed, today’s “inauguration” of Lukashenko does not mean his recognition as a legitimate head of Belarusian state. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 23, 2020

Днём позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти в Белоруссии «не будет», если она не наладит диалог с народом.

«Если власть не остановит те действия, особенно действия правоохранителей, которые направлены против своего народа, они получат очень мощный результат — ответ от народа. Если власть не найдёт возможности диалога со своими родными людьми, этой власти не будет», — цитируют Зеленского РИА Новости.

МИД Украины

Reuters

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Тогда же Киев предложил Минску перенести визит украинского лидера в Белоруссию на 2021 год.

После этих заявлений в белорусском МИД обратили внимание на то, что Украина «несамостоятельна в принятии внешнеполитических решений», в том числе относительно ситуации в Белоруссии.

«Призванные угодить модным трендам заявления звучат от представителя правительства соседнего государства, которое Беларусь искренне и бескорыстно поддерживает, заняв абсолютно независимую и самостоятельную позицию. Хотя, судя по всему, глава МИД Украины и не считает это важным для своей страны», — приводит агентство БЕЛТА сообщение ведомства.

«Загнал себя в угол»

В комментарии RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов констатировал, что Украина, выступая с подобного рода заявлениями, «даже не пытается сохранить лицо, ведя такую отвратительную игру».

«Это уже цирк шапито, когда все прекрасно понимают, что Украина принимает решения, озвучивает те или иные позиции не в своих интересах, а в угоду западным партнёрам, которые на неё оказывают давление», — отметил Денисов.

По его мнению, Киев «сам загнал себя в угол, на ровном месте разорвав связи с Минском».

«Ведь для Украины Белоруссия является одним из основных экономических партнёров. И выступать против действующей власти этого государства всё равно, что стрелять себе в ногу. Теперь логично, что товарооборот между странами будет падать, украинские предприятия, работающие на экспорт, не получат свой прежний доход, что только ухудшит экономическую ситуацию на Украине», — спрогнозировал эксперт.

При этом заявления Киева о «рисках» для украинской стороны от сближения Москвы и Минска «не выдерживают никакой критики», полагает Денисов.

«Это откровенное жульничество и враньё. Сразу возникает вопрос, почему Украина раньше не выдвигала таких претензий и не высказывала опасений такого рода, ещё до того, как вдруг начала сомневаться в легитимности Лукашенко и радикально изменила свою позицию, как только начали раздаваться голоса со стороны США и ЕС. Такая быстрая смена стратегии вызывает лишь усмешку», — сказал аналитик.

Как пояснил заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов, Александр Лукашенко «принял решение укреплять отношения с Россией не просто так».

«Он сделал это, поскольку осознаёт, что РФ наиболее сильный региональный игрок, причём не только в военно-политическом плане, но и в экономическом. Поэтому выбор белорусского руководства, о котором говорит Киев, не случаен», — сказал эксперт.

Протест в Минске

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Воронов также констатировал, что украинская сторона надеялась «извлечь из проблем внутри Белоруссии выгоду для себя».

«Они хотели поймать рыбу в мутной воде, но им это не удалось. Белоруссия с Россией выступают единым фронтом, и тут Украине ловить нечего. Поэтому она так активно и выражает своё возмущение сложившейся ситуацией», — говорит Воронов.

Как спрогнозировал Денис Денисов, если украинская сторона продолжит свою нынешнюю политику в отношении белорусских властей, это неминуемо приведёт к нарастанию напряжённости между сторонами.

«Закономерно, что с учётом риторики Киева отношения Украины и Белоруссии станут только ухудшаться. И это будет не в интересах народов ни Белоруссии, ни Украины. Это объективная реальность», — заключил аналитик.