Обвинения в «нелегитимности»: почему страны Европы отказались признать Лукашенко президентом Белоруссии

В Минске состоялась инаугурация Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии. Представители властей США, Великобритании, ФРГ, Дании, Польши, Чехии, Словакии и стран Балтии заявили, что не признают Лукашенко в качестве легитимного президента республики. По мнению экспертов, реакция на инаугурацию Лукашенко — это продолжение ранее взятого курса на поддержку оппозиции. При этом на серьёзный разрыв торгово-экономических связей с Минском Брюссель не пойдёт, считают аналитики.

Руководство нескольких европейских стран сделало заявление по случаю инаугурации Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии. Власти Великобритании, ФРГ, Польши, Чехии, Словакии, Дании и стран Балтии сообщили, что не признают Лукашенко в качестве легитимного белорусского лидера.

Как заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, сам факт того, что церемония инаугурации подготавливалась в секретном порядке является показательным.

«Ещё раз по поводу президентских выборов 9 августа. Они, как мы тогда ясно сказали, никак не отвечали минимальным требованиям демократических выборов: они не были ни справедливыми, ни свободными. И поэтому, как говорила канцлер, мы не можем признать результаты этих выборов. В соответствии с этим Лукашенко также и после сегодняшней церемонии не может претендовать на демократическую легитимность», — заявил Штеффен Зайберт.

Штеффен Зайберт

Reuters

© Michael Kappeler/Pool

Также он назвал основные требования Берлина. Германская сторона настаивает на том, чтобы власти Белоруссии прекратили применение насилия в отношении мирных демонстрантов, а также чтобы прекратились издевательства над политическими заключёнными в тюрьмах.

«Необходимо освобождение политических заключённых, также необходим национальный диалог. Иной путь выхода из этого кризиса вряд ли можно найти», — подчеркнул представитель германского правительства.

Курс на смещение

Более лаконично высказался глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, министр назвал Лукашенко «бывшим» президентом Белоруссии.

«Какой же фарс. Фиктивные выборы. Фиктивная инаугурация. Бывший президент Беларуси не становится менее бывшим. Как раз наоборот. Его нелегитимность — это факт со всеми вытекающими последствиями», — написал Линкявичюс в Twitter.

Such a farce. Forged elections. Forged inauguration. The former president of #Belarus does not become less former. Quite the contrary. His illegitimacy is a fact with all the consequences that this entails. — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) September 23, 2020

С похожим заявлением выступил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. По его словам, инаугурация Александра Лукашенко не узаконивает фальсификацию президентских выборов в Белоруссии.

Аналогичное заявление прозвучало 23 сентября со стороны главы МИД Словакии Ивана Корчока, а также его чешского коллеги Томаша Петршичека.

«Выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. Их итог, таким образом, нелегитимен, а потому сегодняшняя инаугурация Александра Лукашенко тоже нелегитимна. Чешская Республика всецело поддерживает гражданское общество Беларуси. Белорусы заслуживают свободу», — написал чешский министр в Twitter.

В свою очередь, глава МИД Великобритании заявил, что «Тайная инаугурация Лукашенко, состоявшаяся сегодня в Минске, ещё больше подрывает его репутацию».

Lukashenko’s secret inauguration in Minsk today brings him further into disrepute. His rigged election was a fraud on the Belarusian people. — Dominic Raab (@DominicRaab) September 23, 2020

Высказался на тему инаугурации Лукашенко и МИД Польши. Ведомство сообщило, что избранный на недемократических выборах президент «не может осуществлять власть». С этой точкой зрения солидарны и власти Дании. О том, что Копенгаген не признает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, написал в своём Twitter глава МИД Дании Йеппе Кофод.

США также отказались признать Лукашенко законно избранным президентом. В Госдепартаменте «не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером» Белоруссии. Об этом представитель американского внешнеполитического ведомства заявил в беседе с РИА Новости.

Инаугурация Александра Лукашенко

РИА Новости

© Андрей Стасевич

В то же время власти Украины не сразу определились со своей позицией по инаугурации президента Белоруссии. Об этом заявил МИД страны Дмитрий Кулеба. Министр обратил внимание на тот факт, что на церемонии не присутствовали послы иностранных государств.

«Что касается оценки инаугурации и политического статуса президента Лукашенко, мы сейчас срочно будем проводить дополнительные совещания, консультации для того, чтобы определить нашу позицию», — заявил министр.

Позднее он написал в своём Twitter, что, «инаугурация» Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства».

При этом в белорусском Минюсте сообщили, что церемония инаугурации президента прошла без нарушений и в полном соответствии закону.

«Инаугурация президента Республики Беларусь была проведена в полном соответствии с Конституцией Республики Беларусь и иным законодательством республики», — приводит РИА Новости сообщение Минюста Белоруссии.

Таким образом в ведомстве прокомментировали прозвучавшие в СМИ утверждения о том, что отсутствие прямой телевизионной трансляции церемонии нарушило закон.

Это, как и присутствие на инаугурации послов иностранных государств, не является обязательным условием, пояснили в Минюсте.

Как отметил в беседе с RT профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта, тот факт, что ряд европейских стран заявили о непризнании легитимности белорусского лидера, вполне объясним.

«Европейские страны уже ранее взяли решительный курс на смещение Лукашенко с поста президента Белоруссии», — считает эксперт.

По словам преподавателя РАНХиГС Сергея Маргулиса, лидеры европейских стран своими заявлениями оказывают косвенную поддержку выступающей за отставку Лукашенко оппозиции.

«Конечно, заявления глав МИД стран ЕС не помогут белорусской оппозиции прийти к власти. Но помощь Запада однозначно поможет ей консолидировать людей вокруг себя. При этом о силовом варианте свержения власти речи сейчас всё равно не идёт», — пояснил эксперт в комментарии RT.

«Запад использует ситуацию»

23 сентября в Дворце Независимости в Минске состоялась церемония инаугурации Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии. По информации белорусского агентства БЕЛТА, на церемонии присутствовали несколько сотен гостей из числа высших должностных лиц республики, деятелей культуры, науки и спорта.

Отмечается, что информация о времени инаугурации не раскрывалась до самого последнего момента. За несколько часов до церемонии пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила РИА Новости, что пока не может назвать дату проведения инаугурации.

«Могу пока сказать только, что ближе ко времени инаугурации мы вам обязательно сообщим», — цитирует агентство её заявление.

Протесты в Минске

Reuters

© BelaPAN

Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. Согласно официальным данным, за Александра Лукашенко было отдано 80,1% голосов избирателей. Явка в целом по стране составила 84,28%.

В Координационном совете оппозиции Белоруссии уже прокомментировали новость об инаугурации Александра Лукашенко. Как сообщается в заявлении члена президиума совета Павла Латушко, речь идёт о «беспрецедентной ситуации».

«Мы никогда не согласимся с фальсификацией и требуем новых выборов! Призываем всех начать бессрочную акцию неповиновения!», — заявил Латушко.

Соперница Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская опубликовала по этому случаю видеообращение. Она назвала инаугурацию «фарсом» и заявила, что в действительности Лукашенко сегодня «просто ушёл на пенсию». Единственным лидером, избранным белорусским народом, Тихановская назвала себя и сообщила о поддержке ЕС.

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«Страны Европы поддерживают белорусский народ в требовании остановить насилие, освободить политзаключенных и провести новые — честные и прозрачные — выборы. Они готовы оказать реальную помощь — существуют серьёзные инвестиционные пакеты, которые предусмотрены для Беларуси после победы демократии», — заявила Тихановская.

Следует отметить, что позиция европейских стран по вопросу инаугурации Александра Лукашенко не стала большой неожиданностью. Ранее Европарламент уже принял резолюцию, в которой отказался признать Лукашенко легитимным лидером Белоруссии, а также сообщил о том, что поддерживает введение санкций против белорусских чиновников, несущих ответственность за фальсификацию выборов.

Кроме того, аналогичную позицию заняли главы МИД стран-членов ЕС. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, во время встречи европейские министры «выступили с мощным сигналом» о непризнании легитимности Лукашенко в связи фальсификацией выборов.

«Мы считаем эти выборы сфальсифицированными, мы не признаём их результатов и поэтому не признаём легитимность Лукашенко», — подчеркнул Боррель.

Впрочем, эксперты сомневаются, что Евросоюз пойдёт на реальный разрыв торгово-экономических и прочих связей с Белоруссией, несмотря на громкие заявления европейских политиков.

Жозеп Боррель

Reuters

© Olivier Hoslet/Pool

«Обрыва взаимодействия не будет, но будет продолжаться информационное давление на Минск и поддержка белорусской оппозиции. Сейчас Запад использует ситуацию для того, чтобы начать кампанию по изменению политического режима в Белоруссии. На самом деле западные страны используют эту модель достаточно часто, применяя как мягкую, так и жёсткую силу для того, чтобы наставить какие-то страны на «путь истинный» с западной точки зрения», — считает Юрий Почта.

По мнению эксперта, сегодня наработанные за последние годы экономические связи ЕС и Белоруссии сохранятся, и ЕС не станет прибегать к слишком жёстким экономическим рестрикциям. Однако одновременно Запад будет формировать правительство в изгнании за рубежом во главе с Тихановской.

«Это создает серьёзное давление на нынешнее руководство Белоруссии. Европа поддерживает оппозицию финансово и политически», — добавил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Сергей Маргулис. По мнению эксперта, Евросоюз сейчас не станет разрывать экономические связи с Белоруссией.

«Европейские министры пока не договорились о санкциях против Белоруссии. ЕС не хочет, чтобы единственным торгово-экономическим партнёром для Белоруссии осталась Россия, поэтому полного разрыва не будет», — подытожил эксперт.