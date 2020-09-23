В кабмине ФРГ прокомментировали церемонию инаугурации Лукашенко

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт прокомментировал церемонию инаугурации Александра Лукашенко.

Он заявил, что «эта церемония была подготовлена секретно и проведена без участия публики, это уже показательно».

«Вернёмся к президентским выборам 9 августа. Они, как мы тогда говорили, никаким образом не соответствовали минимальным требованиям демократических выборов, они не были ни справедливыми, ни свободными, поэтому, как говорила канцлер, мы не можем признать результаты этих выборов», — цитирует РИА Новости Зайберта.

Он отметил, что «в соответствии с этим Лукашенко также и после сегодняшней церемонии не может претендовать на демократическую легитимность».

«Наше требование, несмотря на то что сегодня произошло или не произошло, остаётся тем же», — заявил представитель кабмина ФРГ.

Он сообщил, что «применение со стороны Лукашенко и его силового аппарата жестокого насилия против мирно протестующих должно быть закончено, должно прекратиться превращение мирных демонстрантов в политических заключённых, с которыми отвратительно обращаются за стенами тюрем, иными словами, должно произойти освобождение всех политических заключённых, в-третьих, нужен национальный диалог».

По его словам, «другого выхода из этого кризиса нет».

Он также ответил на вопрос, планирует ли канцлер Германии Ангела Меркель поздравить Лукашенко со вступлением в должность.

«Не могу это сказать, но я бы на это не рассчитывал, учитывая то, что я только что сказал», — заявил Зайберт.

23 сентября во Дворце независимости прошла инаугурация Лукашенко, в ходе которой он официально вступил в должность президента Белоруссии. Лукашенко заявил на церемонии инаугурации, что «цветная революция» в стране не состоялась.