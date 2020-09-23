Лукашенко заявил о провале «цветной революции» в Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в среду на церемонии инаугурации, что «цветная революция» в стране не состоялась.
Лукашенко заявил о провале «цветной революции» в Белоруссии
  • РИА Новости

«Нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов — вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств. Но мы оказались в числе очень немногих, даже, может быть, единственные, где «цветная революция» не состоялась. И это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он заявил, что белорусы в абсолютном большинстве любят свою землю, желают ей мира, спокойствия и процветания.

«Несмотря на дьявольски изощрённые подталкивания извне, сохранили уважение друг к другу», — добавил он.

Ранее стало известно, что во Дворце независимости проходит инаугурация Лукашенко, в ходе которой он официально вступил в должность президента Белоруссии. Об этой инаугурации не сообщалось заранее.

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