Лукашенко заявил о провале «цветной революции» в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в среду на церемонии инаугурации, что «цветная революция» в стране не состоялась.

«Нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов — вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств. Но мы оказались в числе очень немногих, даже, может быть, единственные, где «цветная революция» не состоялась. И это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он заявил, что белорусы в абсолютном большинстве любят свою землю, желают ей мира, спокойствия и процветания.

«Несмотря на дьявольски изощрённые подталкивания извне, сохранили уважение друг к другу», — добавил он.

Ранее стало известно, что во Дворце независимости проходит инаугурация Лукашенко, в ходе которой он официально вступил в должность президента Белоруссии. Об этой инаугурации не сообщалось заранее.