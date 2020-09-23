Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония его инаугурации проходит во Дворце независимости. Об этом пишет БЕЛТА.

Как отмечается, на мероприятие приглашены несколько сотен человек, в том числе высшие должностные лица, депутаты, члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций.

Положив правую руку на Конституцию, Лукашенко произнёс присягу на белорусском языке.

После этого он подписал акт о принесении присяги, и глава ЦИК Лидия Ермошина вручила ему удостоверение президента.

В середине августа в ЦИК Белоруссии отмечали, что инаугурация Лукашенко состоится в течение двух месяцев.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно данным ЦИК, Лукашенко одержал на них победу, набрав 80,1% голосов.

У Светланы Тихановской — 10,1% голосов.