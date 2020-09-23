Лукашенко назвал инаугурацию днём победы
- РИА Новости
«День вступления в должность президента — это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны — мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость», — цитирует БЕЛТА главу государства.
По его словам, в этом плане предстоит «ещё немало сделать».
Ранее стало известно, что во Дворце независимости проходит инаугурация Лукашенко, в ходе которой он официально вступил в должность президента Белоруссии.