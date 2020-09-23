Лукашенко назвал инаугурацию днём победы

День вступления в должность президента Белоруссии — день убедительной и судьбоносной победы. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, выступая на церемонии инаугурации во Дворце независимости.

«День вступления в должность президента — это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны — мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость», — цитирует БЕЛТА главу государства.

По его словам, в этом плане предстоит «ещё немало сделать».

Ранее стало известно, что во Дворце независимости проходит инаугурация Лукашенко, в ходе которой он официально вступил в должность президента Белоруссии.