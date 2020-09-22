В ЕП призвали приостановить переговоры с Белоруссией о партнёрстве

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Комитет по внешней политике Европейского парламента призвал приостановить переговоры по соглашению о приоритетах партнёрства ЕС и Белоруссии.
В ЕП призвали приостановить переговоры с Белоруссией о партнёрстве
  • © EMMANUEL DUNAND
  • AFP

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рекомендации комитета по итогам прошедшего накануне заседания.

Отмечается, что переговоры должны быть приостановлены до проведения новых президентских выборов в Белоруссии. 

«Переговоры по соглашению о приоритетах партнёрства ЕС и Белоруссии должны быть приостановлены, пока не будут организованы свободные и честные выборы», — указывается в документе.

Уточняется, что эти рекомендации будут вынесены на голосование на пленарную сессию Европарламента.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел ЕС поддержали призыв к новым выборам в Белоруссии под эгидой ОБСЕ.

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