В ЕП призвали приостановить переговоры с Белоруссией о партнёрстве
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- AFP
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рекомендации комитета по итогам прошедшего накануне заседания.
Отмечается, что переговоры должны быть приостановлены до проведения новых президентских выборов в Белоруссии.
«Переговоры по соглашению о приоритетах партнёрства ЕС и Белоруссии должны быть приостановлены, пока не будут организованы свободные и честные выборы», — указывается в документе.
Уточняется, что эти рекомендации будут вынесены на голосование на пленарную сессию Европарламента.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел ЕС поддержали призыв к новым выборам в Белоруссии под эгидой ОБСЕ.