В ЕП призвали приостановить переговоры с Белоруссией о партнёрстве

Комитет по внешней политике Европейского парламента призвал приостановить переговоры по соглашению о приоритетах партнёрства ЕС и Белоруссии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рекомендации комитета по итогам прошедшего накануне заседания.

Отмечается, что переговоры должны быть приостановлены до проведения новых президентских выборов в Белоруссии.

«Переговоры по соглашению о приоритетах партнёрства ЕС и Белоруссии должны быть приостановлены, пока не будут организованы свободные и честные выборы», — указывается в документе.

Уточняется, что эти рекомендации будут вынесены на голосование на пленарную сессию Европарламента.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел ЕС поддержали призыв к новым выборам в Белоруссии под эгидой ОБСЕ.