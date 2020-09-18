«Закрыть с запада»: Лукашенко объявил об усилении защиты границ с Литвой и Польшей

Белорусские власти вынужденно приняли решение об усилении защиты государственной границы с Литвой, Польшей и Украиной. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко. В Госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что охрана госграницы ведётся в усиленном варианте с применением тактических резервов.

Белоруссия усиливает защиту границы с Литвой и Польшей, а также с Украиной, заявил президент республики Александр Лукашенко вечером 17 сентября, выступая на женском форуме «За Беларусь».

«Мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, пол-армии поставить под ружьё и закрыть госграницу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему нашему сожалению, с нашей братской Украиной», — сказал Лукашенко.

Он также призвал народы Литвы, Польши и Украины «остановить своих безумных политиков, не дать развязаться войне».

«Тем более я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы», — добавил белорусский лидер, подчеркнув, что, возможно, сейчас решается «вопрос всей Европы».

Позднее в Госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что охрана госграницы ведётся в усиленном режиме с применением тактических резервов. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Все меры принимаются с учётом складывающейся обстановки на каждом конкретном направлении. Пункты пропуска оформляют на въезд и на выезд в пределах пропускной способности», — заявляли в ГПК.

При этом в Литве и Польше сообщили, что каких-либо изменений в работе пунктов пограничного контроля не произошло. По мнению литовского министра иностранных дел Линаса Линкявичюса, Минск в связи с кризисом в стране пытается найти внешнюю угрозу.

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Глава МИД России Сергей Лавров в интервью RTVI обратил внимание, что именно из этих двух стран раздаются призывы о необходимости смены власти в Белоруссии.

«Я уже говорил несколько раз о том, в каком положении оказалась Светлана Тихановская. То, что она говорит не своим голосом, для меня очевидно. Она находится в столице Литвы, которая в первых рядах вместе с нашими польскими коллегами требует смены власти в Беларуси», — сказал министр.

Лавров призвал белорусских оппозиционеров противостоять «грубому откровенному манипулированию» со стороны других государств.

Напомним, 31 августа Литва, Латвия и Эстония ввели санкции в отношении высшего руководства Белоруссии. Так, Александр Лукашенко, а также 29 человек из администрации президента Белоруссии, сотрудники ЦИК, МВД, СК, Минюста, Генпрокуратуры, КГБ и Совета безопасности были объявлены персонами нон грата на территории трёх прибалтийских государств.

«Клянусь, никакого вранья на выборах не было»

Помимо этого, Александр Лукашенко заверил участников женского форума, проходившего на «Минск-арене», что на состоявшихся 9 августа президентских выборах не было никаких фальсификаций.

«Я вам клянусь: никакого вранья на выборах не было, нельзя фальсифицировать выборы в 80%», — сказал он.

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Белорусский президент добавил, что выборы были проведены по закону, а в одобрении их итогов со стороны Европарламента или других стран Минск не нуждается. При этом он сравнил своего конкурента Светлану Тихановскую с лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуаидо.

«Соседние страны отказываются признавать результаты выборов и по венесуэльскому сценарию нашли белорусскую гуаидиху и объявили её президентом. Вы посмотрите, как эстафету передавали — от Литвы в Польшу, от Польши на Украину. Сегодня подключили ещё одну, как они считают, термоядерную бомбу. Взорвали её Брюсселе — Европарламент подключился и также не признал наши выборы», — сказал Лукашенко.

Согласно официальным данным ЦИК Белоруссии, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов в ходе выборов, прошедших 9 августа, а его главная соперница Светлана Тихановская — 10,12%.

Накануне Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию, согласно которой отвергаются результаты выборов в Белоруссии, а Александр Лукашенко не признаётся легитимным президентом страны по истечении текущего срока его полномочий. Также был поддержан ввод санкций «в отношении лиц, ответственных за фальсификацию итогов выборов и осуществление репрессий в Белоруссии, в числе которых — Александр Лукашенко».

Кроме того, евродепутаты выразили поддержку представителям белорусской оппозиции. В частности, члену координационного совета Марии Колесниковой и представителю объединённого штаба Тихановской Веронике Цепкало.

Вместе с тем в документе осуждается якобы имеющее место «гибридное вмешательство» в дела Белоруссии со стороны России. Добавим, что Москва неоднократно заявляла, что не вмешивается во внутренние дела Белоруссии, и призывала ЕС и США придерживаться аналогичной позиции.

Подчеркнём, что резолюции Европейского парламента носят рекомендательный характер и не являются юридически обязывающим к исполнению со стороны институтов ЕС документом.

Как заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин, Европарламент своим решением пытается подменить белорусский народ.

«Заявление Европарламента является грубым вмешательством в дела Белоруссии», — сказал он.