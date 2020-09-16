В СВР заявили о нахождении Тихановской под «плотной опекой» США
- Reuters
«США взяли под плотную опеку бывшего кандидата в президенты Тихановскую и других оппозиционных активистов, которых раскручивают в качестве народных лидеров и будущих руководителей «демократической Белоруссии», — цитирует его ТАСС.
Как подчеркнул глава ведомства, Вашингтон в контактах с союзниками из Европы настаивает на усилении нажима на Минск для того, чтобы побудить белорусское руководство к запуску диалога с оппозиционным координационным советом по вопросам «передачи власти».
«Фактически речь идёт о плохо завуалированной попытке организовать очередную цветную революцию и антиконституционный переворот, цели и задачи которых не имеют ничего общего с интересами белорусских граждан», — сказал Нарышкин.
Кроме того, глава СВР отметил, что, по данным ведомства, в нынешних событиях в Белоруссии «США играют ключевую роль».
Ранее Тихановская заявила о готовности предоставить президенту Белоруссии Александру Лукашенко «гарантии безопасности», если он «мирно уйдёт».
Как отмечал сам Лукашенко, он не собирается «отдавать власть». Он также заявил, что протесты в Белоруссии управляются извне США через «центр под Варшавой», а также из Чехии, Литвы и с Украины.