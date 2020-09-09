Лукашенко рассказал об «управлении извне» протестами в Белоруссии

Протесты в Белоруссии управляются извне США через «центр под Варшавой», а также из Чехии, с Украины и из Литвы. Об этом в интервью RT и другим российским СМИ заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Никакой дестабилизации в стране нет. И, знаете, если бы не внешний фактор, и этого бы не было. Прежде всего что я имею в виду под внешним фактором: управление извне, в данном случае и мы, и россияне знают, кто управляет и откуда управляет: американцы из центра под Варшавой через Telegram-каналы известные», — сказал Лукашенко.

По его словам, второй центр — это Чехия.

«Ну а потом уже Литва и, к сожалению, на Украине создают там опорные пункты для того, чтобы влиять на Беларусь», — добавил он.

В августе Лукашенко заявлял, что инициаторы беспорядков в Белоруссии находятся за границей.

Как отмечали в МИД Литвы, страна не считает возможным для себя вмешательство во внутренние дела Белоруссии.