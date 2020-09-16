Тихановская заявила о готовности дать Лукашенко гарантии безопасности

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Белорусскому лидеру Александру Лукашенко предоставят «гарантии безопасности», если он «мирно уйдёт». Об этом в интервью изданию «Левый берег» заявила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.
Тихановская заявила о готовности дать Лукашенко гарантии безопасности
  • Reuters

Журналисты поинтересовались у неё, предоставят ли Лукашенко «гарантии безопасности», если он мирно уйдёт.

«Это всё обсуждаемо. Конечно, если мирно уйдёт, по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать — уверенность. Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе», — сказала Тихановская.

Ей задали дополнительный вопрос о гарантиях безопасности Лукашенко, на что она ответила, что президент получит «даже больше».

Ранее Лукашенко заявлял, что не собирается «отдавать власть», потому что не хочет, чтобы Белоруссия вернулась к состоянию «середины 1990-х годов».

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