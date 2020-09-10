Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не намерен «отдавать власть», потому что не хочет, чтобы республика вернулась к состоянию «середины 90-х годов».

«Меня часто упрекают в том, что «власть он не отдаст». Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал», — цитирует его БЕЛТА.

По словам Лукашенко, «власть не для того даётся, чтобы её взял, бросил и отдал».

«В середине 90-х она валялась в грязи, об неё вытирали ноги. Равно как и о вас — тех, кто носил погоны... И я не хочу, чтобы Беларусь вернулась к тому времени», — сказал белорусский президент.

Ранее Лукашенко заявил, что протесты в Белоруссии управляются извне Соединёнными Штатами через «центр под Варшавой», а также из Чехии, с Украины и из Литвы.