Лукашенко заявил об «остром периоде» в Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию в стране.
Лукашенко заявил об «остром периоде» в Белоруссии
  • Reuters

«Сегодня, скажем так, в Минске непростой период. Острый период, который мы переживаем. Наверное, впервые в истории нашего государства. По крайней мере, последних 10 лет», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Он отметил осложнение в стране ситуации с соблюдением законодательства.

«Может, я ошибаюсь, я лично не вижу той активности прокуратуры, которая бы соответствовала нынешнему периоду. Активность должна быть направлена, я это всегда требовал и буду требовать, на сохранение страны, независимости и её безопасности. Страна должна вернуться уже в этом году к тому безопасному периоду, который был совсем недавно и который характерен для нашей страны. Это просто имидж Белоруссии», — заявил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что протесты в Белоруссии управляются извне США через «центр под Варшавой», а также из Чехии, с Украины и из Литвы.

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