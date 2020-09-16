В СВР заявили о ключевой роли США в событиях в Белоруссии

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США играют ключевую роль в событиях, которые сейчас происходят в Белоруссии. Об этом, как пишет ТАСС, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
В СВР заявили о ключевой роли США в событиях в Белоруссии
  • Reuters

«По имеющейся в СВР информации, в нынешних событиях в Белоруссии США играют ключевую роль», — сказал он.

По его словам, хотя в публичном пространстве США пытаются «держаться в тени», после начала массовых уличных выступлений американская сторона «кратно нарастила финансирование белорусских антиправительственных сил».

Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявлял, что служба внимательно следит за ситуацией в Белоруссии и за тем, что предпринимается со стороны Запада.

9 сентября белорусский лидер Александр Лукашенко отмечал, что протесты в Белоруссии управляются извне США через «центр под Варшавой», а также из Чехии, с Украины и из Литвы. 

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