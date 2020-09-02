Глава СВР прокомментировал ситуацию в Белоруссии

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что СВР внимательно следит за происходящим в Белоруссии и за тем, что предпринимается со стороны Запада.

Об этом сообщило РИА Новости.

По его словам, СВР «внимательно следит за развитием ситуации» и поддерживает постоянный контакт с белорусскими спецслужбами.

«Внимательно следим за тем, что происходит с западной стороны: какие замыслы, какие планы, какие идеи принимаются там, информируем наших коллег», — сказал он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Евросоюзе и НАТО звучат достаточно деструктивные заявления по ситуации в Белоруссии.