Лавров назвал деструктивными заявления ЕС и НАТО по Белоруссии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Евросоюзе и НАТО звучат достаточно деструктивные заявления по ситуации в Белоруссии.

По его словам, Россия осуждает то давление, которое пытаются оказать на законные власти Белоруссии ряд государств.

«К этому добавляется напряжённость по линии Евросоюза, НАТО, оттуда звучат достаточно деструктивные заявления», — сказал он.

Он добавил, что в России видят активность Североатлантического альянса, в том числе вблизи границ Белоруссии, которые также являются внешними границами Союзного государства.

Он отметил, что Россия с самого начала заняла взвешенную позицию по отношению к белорусским событиям.

«Считаем, как подчеркнул Владимир Путин, президентские выборы состоявшимися и надеемся на скорейшую нормализацию обстановки через диалог при соблюдении норм действующей конституции республики», — сказал Лавров.

RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции по итогам встречи глав МИД России и Белоруссии.