Лавров назвал деструктивными заявления ЕС и НАТО по Белоруссии

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Евросоюзе и НАТО звучат достаточно деструктивные заявления по ситуации в Белоруссии.
Лавров назвал деструктивными заявления ЕС и НАТО по Белоруссии
  • РИА Новости

По его словам, Россия осуждает то давление, которое пытаются оказать на законные власти Белоруссии ряд государств.

«К этому добавляется напряжённость по линии Евросоюза, НАТО, оттуда звучат достаточно деструктивные заявления», — сказал он.

Он добавил, что в России видят активность Североатлантического альянса, в том числе вблизи границ Белоруссии, которые также являются внешними границами Союзного государства. 

Он отметил, что Россия с самого начала заняла взвешенную позицию по отношению к белорусским событиям. 

«Считаем, как подчеркнул Владимир Путин, президентские выборы состоявшимися и надеемся на скорейшую нормализацию обстановки через диалог при соблюдении норм действующей конституции республики», — сказал Лавров.

RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции по итогам встречи глав МИД России и Белоруссии.

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