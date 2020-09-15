«Считаем выборы сфальсифицированными»: в ЕС по ошибке назвали Лукашенко «нелегитимным президентом Украины»

Александр Лукашенко не является легитимным президентом Белоруссии, заявил глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель в ходе пленарной сессии Европарламента. При этом изначально он оговорился, перепутав Белоруссию с Украиной. По словам Борреля, ЕС намерен утвердить санкции в отношении белорусских властей до 24 сентября. Тем временем в белорусской оппозиции заявили, что рассчитывают получить от Европы финансовую помощь «в пределах 3-4 миллиардов». В Госдуме и Совфеде РФ, комментируя заявления главы евродипломатии, констатировали, что Брюсселю следует прекратить вмешательство во внутренние дела Белоруссии, а также отказаться от попыток надавить на Минск.

Европейский союз не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе пленарной сессии Европарламента.

«Ситуация представляется нам очевидной. Выборы, состоявшиеся 9 августа, мы считаем сфальсифицированными», — сказал Боррель.

Продолжая свою речь, Боррель оговорился и заявил, что Лукашенко «не является легитимным президентом Украины». Ситуация вызвала небольшой смех в зале, главу евродипломатии поправили, после чего он извинился и продолжил выступление.

«Прошу прощения — (нелегитимным президентом. — RT) Белоруссии. О чём я только думал? Извините, прошу прощения», — добавил Боррель.

Жозеп Боррель оговорился, назвав Александра Лукашенко нелегитимным президентом Украины

По его словам, ЕС приступил к пересмотру отношений с Минска, в частности, изучаются сектора, в которых взаимодействие с Белоруссией может быть «заморожено».

«Мы призываем белорусские власти найти выход из ситуации и прекратить репрессии, запустить инклюзивный национальный диалог. Мы готовы поддержать любую авторитетную инициативу в этой сфере... По нашему мнению, новые выборы под эгидой ОБСЕ могли бы быть лучшим решением», — добавил он.

Он также сообщил, что Европейский союз намерен до 24 сентября, когда начнётся заседание Евросовета, утвердить санкции в отношении белорусских властей. Ранее в Чехии заявляли, что рестрикции со стороны ЕС вступят в силу не позднее 21 сентября. При этом немецкое издание Die Welt передавало, что Александр Лукашенко не будет включён в санкционный список. По словам Борреля, под санкции попадут «многие, кто участвовал в репрессиях».

Ранее в американской газете The Washington Post была опубликована колонка за авторством бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Она вновь заявила о непризнании итогов выборов главы государства, которые были опубликованы ЦИК Белоруссии. По её словам, белорусские оппозиционеры продолжат проведение «массовых демонстраций» и оказание давления на государственные институты, а также намерены добиться поддержки со стороны международного сообщества.

«Мы как страна прошли точку невозврата. У Лукашенко нет будущего в качестве лидера этой страны, и его уход из власти — лишь вопрос времени», — заявила Тихановская.

В то же время член президиума координационного совета Белоруссии «по трансферу власти» Павел Латушко заявил, что оппозиция рассчитывает получить финансовую помощь от Европы. Его слова приводит РИА Новости.

«Здесь должен быть пакет мер, не вот эти 1,5 миллиарда долларов, которые предложила восточная страна, а реальной финансовой помощи для стабилизации экономической ситуации в пределах 3-4 миллиардов», — сказал он, подчеркнув, что на экономику республики очень сильно давят долговые обязательства.

Напомним, что Тихановская стала инициатором создания координационного совета оппозиции Белоруссии. Этот орган, как и сама Тихановская, были признаны Сеймом Литвы законным представителем белорусских властей.

В связи с этим в президиуме Совета Республики Национального собрания Белоруссии назвали действия литовских коллег «провокационными и недопустимыми», вдобавок нарушающими нормы международного права.

«Принятием этого документа литовские парламентарии грубо вмешиваются во внутренние дела Республики Беларусь и проявляют открытое неуважение к суверенному праву белорусского народа самостоятельно выбирать руководство и определять путь развития своей страны. Попытка литовских депутатов назначить «лидера народа Беларуси» и вовсе выходит за рамки здравого смысла», — говорится в комментарии.

«В ЕС выворачивают ситуацию наизнанку»

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, западным политикам следует понять, что наводить порядок, соблюдать демократические нормы, права человека и принципы свободы слова им нужно прежде всего в своих государствах.

«Лезть в дела Белоруссии, учить белорусский народ жить и тем более выворачивать всё наизнанку, выдавая белое за чёрное, а чёрное за белое не стоит. Белорусы пришли на выборы, голосование состоялось. Отдельные недостатки проведения выборов, конечно, были, но выборы прошли, и граждане высказали своё мнение. Попытки раскачать ситуацию и устроить государственный переворот на фоне массовки на улицах Минска тоже ничего не дал. А истерики Запада вещь для нас привычная, к ним нужно относиться спокойно, как к данности», — сказал собеседник RT.

Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв также считает, что ЕС пытается повлиять на ситуацию в Белоруссии и вмешаться в её внутренние дела.

Также по теме «Рассматриваем Беларусь как ближайшего союзника»: как прошли переговоры Путина и Лукашенко в Сочи В Сочи состоялись переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Главы России и Белоруссии беседовали более четырёх часов. Как...

«Единственное, что могут и должны делать внешние наблюдатели процессов, которые развиваются в Белоруссии, это обеспечивать условия для того, чтобы эти процессы определялись собственно гражданами Белоруссии. Включая и возможное содействие диалогу между властями и оппозицией. Это то, что делает Россия и это то, что должны делать все другие, включая ЕС если и когда подобного рода содействие будет востребовано собственно гражданами Белоруссии», — заметил сенатор, назвав заявление главы дипломатии ЕС «неприемлемым».

Накануне в Сочи состоялась встреча президентов России и Белоруссии. Владимир Путин и Александр Лукашенко беседовали более четырёх часов, в частности, подтвердив договорённости о предоставлении Минску кредита в размере $1,5 млрд и о том, что Белоруссия первой получит российскую вакцину «Спутник V» от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва предоставила Минску кредит исключительно на определённых коммерческих условиях. По его словам, Белоруссия всегда была ближайшим союзником, братской и дружественной страной для России.

«И мы рассчитываем на то, что так и останется», — добавил официальный представитель Кремля.