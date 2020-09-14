«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: травля Кости Придыбайло | выводы из ЕДГ | состояние Навального

С Митей Леонтьевым, Виталием Серукановым и Марией Бутиной сегодня обсуждаем, как наш корреспондент в Минске Костя Придыбайло попал в «чёрную книгу» Белоруссии. В сеть слиты его персональные данные — теперь ему угрожают. До чего договорились Путин и Лукашенко в Сочи. Итоги единого дня голосования в России: кто кого «жахнул» на этот раз и что умного в «умном голосовании» Волкова. Наличие «Новичка» в пробах Навального подтвердили в лабораториях Швеции и Франции. Однако Берлин по-прежнему отказывается передавать свои данные России. Почему? В гостях: Евгений Ступин, Ростислав Антонов, Елена Николаева, Константин Костин и Эдуард Багиров.