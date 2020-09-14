«Важный элемент тесных отношений»: в какой обстановке пройдут российско-белорусские учения «Славянское братство — 2020»

Совместные белорусско-российские тактические учения «Славянское братство — 2020» пройдут на полигоне «Брестский» в Белоруссии с 14 по 25 сентября. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Манёвры регулярно организуются с 2015 года. Нынешние состоятся на фоне вынужденного отказа от участия в них Сербии, а также нестабильной внутриполитической обстановки в Белоруссии. Однако, с точки зрения экспертов, сейчас такие манёвры приобретают особое значение как один из аспектов укрепления взаимоотношений между Москвой и Минском в рамках Союзного государства.

Совместные тактические учения России и Белоруссии «Славянское братство» пройдут с 14 по 25 сентября на белорусском полигоне «Брестский». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что в манёврах примут участие более 800 военных из двух стран и около 170 единиц техники. В частности, будут задействованы современные боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортёры БТР-МДМ «Ракушка» гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ.

Отмечается, что манёвры проводятся по контртеррористической тематике и не направлены против других стран. В ходе учений российские и белорусские десантники отработают взаимодействие и слаженность при выполнении тактических задач.

В 2020 году учения «Славянское братство» пройдут в шестой раз. Первые манёвры в 2015-м проводились в России. В них приняли участие более 700 человек. В 2016 году совместные учения состоялись на полигоне под Белградом, а в 2017-м — рядом с Брестом. В 2018 году учения снова принимала Россия. В 2019-м манёвры проходили в Сербии.

Как правило, учения «Славянское братство» проводятся в два этапа. На первом из них, подготовительном, военнослужащие отрабатывают «слаживание многонациональной батальонной тактической группы», на втором, активном, проводят антитеррористические мероприятия.

Политический подтекст

Стоит отметить, что на этот раз учения пройдут на фоне политического кризиса в Белоруссии, где уже почти месяц продолжаются акции протеста против итогов президентских выборов. По результатам голосования победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

Между тем в Минобороны РФ отметили, что решение о проведении учений в Белоруссии было принято ещё в октябре прошлого года в соответствии с планом международной деятельности на 2020 год.

«Решение о проведении учений на территории Республики Беларусь было принято оборонными ведомствами стран-участниц в октябре 2019 года и отражено в «Плане сотрудничества между Министерством обороны Республики Беларусь и Министерством обороны Российской Федерации на 2020 год», — сообщили в ведомстве.

Ранее также стало известно, что по политическим мотивам от участия в манёврах пришлось отказаться Сербии. 9 сентября об этом сообщил министр обороны балканской республики Александр Вулин.

Учения «Славянское братство»

© Министерство обороны РФ

По его словам, такое решение было принято под давлением со стороны ЕС и в течение следующих шести месяцев Сербия не будет участвовать в каких бы то ни было совместных военных учениях с НАТО, ОДКБ, Россией, США или КНР или какими-либо другими военными силами или блоками.

Он добавил, что Сербия пошла на такой шаг для сохранения своего нейтрального статуса.

«Чтобы сохранить нашу позицию военного нейтралитета, избежать или хотя бы уменьшить последствия усиленных нападок на нашу страну, нашу политику и нашу экономику, правительство Республики Сербия на сегодняшнем заседании приняло решение на шесть месяцев прервать военные учения и все активности со всеми партнёрами. Наше участие в миротворческих операциях будет отдельно рассмотрено и при необходимости отменено. Это единственный способ сохранить военный нейтралитет, и это болезненное решение нас обязывает опираться только на себя и свои силы», — приводит его слова ТАСС.

При этом Вулин добавил, что данное решение не отразится на боеготовности сербских вооружённых сил.

Между тем начальник пресс-службы Минобороны Белоруссии Игорь Гремешкевич сообщил, что в министерстве не получали от сербской стороны информации об отказе от участия в манёврах.

Комментируя решение Белграда, политологи указывают на тот факт, что Сербия сейчас находится в недружественном окружении Евросоюза и НАТО.

«На неё постоянно давят со всех сторон, в том числе США. Мы видим, как прошёл недавний приём президента республики в Белом доме, мы знаем о желании Вашингтона, чтобы Сербия перенесла посольство в Иерусалим из Тель-Авива. Сейчас Сербия действительно находится под большим давлением, и именно с этим связана пауза, которую они берут», — отметил в разговоре с RT член Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

«Тактичный ответ на открытое давление»

В интервью RT военный эксперт Борис Юлин напомнил, что учения между военными союзниками, такими как Россия и Белоруссия, должны проводиться достаточно регулярно.

«С актуальной темой нынешних беспорядков в Белоруссии они связаны тем, что имеют контртеррористическую направленность. Тут стоит заметить, что масштаб учений небольшой, они не предусматривают активного наращивания какой-то практической подготовки, а лишь свидетельствуют о том, что существует готовность совместно работать на уровне подразделений, которые должны бороться с внутренним врагом», — отметил эксперт.

Учения «Славянское братство»

© Министерство обороны РФ

По его словам, подобные тактические манёвры — общепринятый стандарт для всех стран, которые взаимодействуют друг с другом в рамках военно-политических блоков.

«Совместные тактические учения между союзниками всегда важны. Можете посмотреть, сколько проводят учений страны НАТО. Там речь идёт о десятках и сотнях тысяч военнослужащих. Обеспечить взаимодействие военных стран без совместных учений нормально невозможно, то есть это обязательная часть в рамках любых военных союзов», — подчеркнул Юлин.

Однако, по словам Андрея Кошкина, нынешние учения особенно важны в ситуации политического кризиса в Белоруссии как одно из направлений укрепления взаимоотношений между двумя странами.

«Сегодня довольно непростая сложилась ситуация в Белоруссии, особенно с учётом явного желания раскачать ситуацию и отколоть Минск от Москвы. Однако эти учения свидетельствуют о том, что и Белоруссия, и Россия соблюдают подписанные между ними соглашения в рамках ОДКБ и Союзного государства. Вне всякого сомнения, эти манёвры — один из важных элементов, подтверждающих тесные отношения между двумя странами», — говорит Кошкин.

Он напомнил, что ЕС сейчас вырабатывает единую позицию, которая характеризовалась бы давлением на действующую власть Белоруссии и, соответственно, раскачиванием ситуации внутри страны.

«Так что характер самих учений содержит принципиальные действия, которые бы подтверждали связь между РФ и Белоруссией. Манёвры скорее направлены на координацию по предотвращению некоего террористического вторжения. Прекрасно известно, что на границе были организованы учения НАТО, и манёвры «Славянское братство», хоть они и были запланированы заранее, — это лишь тактичный ответ на открытое давление, которое сейчас оказывают на Белоруссию», — подчеркнул эксперт.