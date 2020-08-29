«Выполняли роль спецназа»: зачем США планируют реорганизовать Корпус морской пехоты

Корпус морской пехоты США будет реорганизован и интегрирован в ВМС. Об этом заявил генерал Трейси Кинг, руководящий экспедиционными войсками корпуса. По его словам, в будущем морпехи будут топить корабли с помощью крылатых ракет, запускаемых с передовых экспедиционных баз. Для этого придётся отказаться от танков и другого вооружения. В Пентагоне рассчитывают, что после всего этого Корпус морской пехоты будет эффективнее на ожидаемых театрах военных действий, в частности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Эксперты отмечают, что подобная реорганизация направлена на усиление возможностей США по сдерживанию Китая. Однако у морпехов, считающих себя элитой вооружённых сил, такая интеграция в ВМС может вызвать негативную реакцию, полагают аналитики.

Корпус морской пехоты США будет переориентирован на поддержку Военно-морских сил США и в перспективе должен обладать возможностями топить вражеские корабли. Об этом 27 августа на вебинаре первого морского симпозиума Ассоциации надводных сил ВМС заявил генерал-майор Трейси Кинг, руководящий экспедиционными войсками корпуса.

«Наши морпехи будут топить корабли», — приводит его слова портал Seapower Magazine, официальное издание Военно-морской лиги США.

Военачальник напомнил, что морпехи планируют пополнить свой арсенал высокоточными противокорабельными ракетами Naval Strike Missile, которые будут развёртываться вместе с передовыми экспедиционными базами корпуса.

«Согласно директивным указаниям командующего корпусом генерала Дэвида Бергера, мы должны стать продолжением флота. Не должно стоять вопроса «Что могут ВМС сделать для корпуса морской пехоты?». Должно быть наоборот. Если задуматься о том, что будут делать ВМС при приближении вражеских кораблей, то на ум приходят быстроходные боевые катера. В такой ситуации помочь могут морпехи», — заявил Кинг.

По его словам, интеграция Корпуса морской пехоты в ВМС США усилит боевой потенциал обеих структур.

«Возможность морской пехоты проводить военные операции на берегу напрямую зависит от её отношений с ВМС. Это основа нашего боевого потенциала. Команда ВМС и морской пехоты даёт объединённым силам возможность проводить операции в выбранное нами время в выбранном месте, используя океаны в качестве пространства для манёвра», — пояснил Трейси Кинг.

Танки долой

Напомним, что в марте 2020 года глава Корпуса морской пехоты США генерал Дэвид Бергер представил десятилетний план по реструктуризации этого вида войск. Этот план включает в себя полный отказ от использования танков, значительное сокращение артиллерийских батарей, а также сокращение авиационных подразделений в пользу крылатых ракет наземного базирования и БПЛА.

Согласно этим планам, Корпус морской пехоты первый получит на вооружение наземную модификацию ракеты Tomahawk, которая до недавнего времени подпадала под действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Кроме того, морпехи получат на вооружение противокорабельную ракету пятого поколения Naval Strike Missile (NSM). Эти ракеты поставляет американскому флоту компания Raytheon совместно с норвежской Kongsberg Defence Aerospace.

Морпехи США на параде

Reuters

© Brendan McDermid

Военные эксперты отмечают, что на протяжении последних 30 лет, со времён первой Войны в заливе, Корпус морской пехоты США в вооружённых конфликтах, по сути, выполнял функции сухопутных войск c повышенной мобильностью.

«После войны во Вьетнаме американцам нужно было, чтобы морская пехота получала боевой опыт в сухопутных конфликтах, поэтому и произошло разделение флота и морской пехоты. Морпехи на протяжении 30 лет в какой-то степени выполняли роль спецназа», — рассказал в комментарии RT военный эксперт Юрий Кнутов.

Однако военачальники корпуса заявили, что такая роль в современных условиях нецелесообразна. Так, генерал-лейтенант Эрик Смит сообщил изданию The Wall Street Journal, что без «значительных перемен» в организации морпехи не смогут участвовать в высокотехнологичном конфликте против равного по силам противника.

В рамках реорганизации корпус уже списал значительное количество танков M1 Abrams, имеющихся в его арсенале. Так, в июле последние танки покинули базу 29 Пальм в Калифорнии — самую крупное расположение морпехов США. Также были расформированы подразделения и списаны ремонтно-эвакуационные машины M88 и танковые мостоукладчики.

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Интеграция в ВМС направлена на то, чтобы оперативно решать вопросы командного взаимодействия и экономить на средствах доставки, поскольку в этом случае пропадают промежуточные звенья, связанные с управлением и транспортировкой подразделений, отметил Юрий Кнутов в разговоре RT.

Преобразование Корпуса морской пехоты нацелено также на то, чтобы сделать его более рентабельным, поскольку сейчас довольно много средств распыляется в никуда, пояснил в беседе с RT член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

«Подготовка морпехов, содержание, амуниция обходятся колоссально дорого. Гораздо дешевле было бы содержать Корпус морской пехоты, если бы он вошёл в состав в ВМС и стал одним из его подразделений», — рассказал эксперт.

Однако у военнослужащих корпуса, которые считают себя отдельной кастой в системе Вооружённых сил США, такая интеграция в ВМС может вызвать негативную реакцию, отметил Сергей Судаков.

«Для морпехов это будет катастрофой, поскольку они привыкли причислять себя к элите Вооружённых сил США», — пояснил эксперт.

Тихоокеанский прицел

Представляя свой план реорганизации в марте 2020, командир корпуса генерал Бергер заявил, что обновление морпехам понадобилось из-за растущей угрозы со стороны Китая.

Напомним, что главным источником напряжённости между США и КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе является территориальный спор о принадлежности акватории Южно-Китайского моря и находящейся в ней группы Парасельских островов, а также архипелага Спратли.

Морпехи США

Reuters

© Jonathan Ernst

Американские корабли регулярно проходят мимо спорных островов в рамках операций по поддержанию «свободы навигации». КНР критикует подобные действия, считая их посягательством на свой суверенитет.

Кроме того, Пекин неоднократно выражал протесты по поводу военного сотрудничества и совместных учений США и Тайваня.

Генерал-майор Кинг в своём выступлении 27 августа также несколько раз отметил, что интегрированный в ВМС Корпус морской пехоты будет направлен на сдерживание сил КНР в этом регионе.

«Если всё‑таки дойдёт до конфликта с Китаем, то первые 30—45 дней всё будет очень сумбурно, но нам придётся действовать рассредоточенно», — отметил Кинг.

Кинг подчеркнул, что для введения рассредоточенных боевых действий с применением морпехов ВМС США разрабатывает лёгкий десантный корабль. По словам военачальника, усиление ВМС США десантными группами с экспедиционными подразделениями морпехов позволит нарастить присутствие американских сил в регионе.

Создание такой мобильной структуры позволит США угрожать странам региона проведением десантных операций, отметил Юрий Кнутов.

«Теперь им легче собрать силы, оперативно перебросить их в какой-то район и там провести десантную операцию по смене государственного режима, который не устраивает их, например в странах Африки или Азии», — отметил эксперт.

Сергей Судаков, в свою очередь, отметил, что подобная реорганизация направлена на укрепление позиций США в Тихом океане, который Вашингтон считает зоной своего влияния.