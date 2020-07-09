«Главный стратегический противник»: как могут развиваться отношения Китая и США

Китайско-американские отношения переживают самые тяжёлые времена с момента установления дипломатических связей. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И. По его мнению, странам необходимо отказаться от конфронтации ради взаимовыгодного сотрудничества. Одновременно с этим в Белом доме подтвердили возможное введение в скором времени новых санкций против Пекина. Как отмечают эксперты, КНР сегодня способна оспорить глобальное экономическое лидерство США, и, чтобы не допустить этого, Вашингтон перешёл к политике сдерживания. Аналитики считают, что данной тактики американские власти будут придерживаться и дальше, вне зависимости от того, кто победит на выборах президента.

КНР и США переживают самый тяжёлый кризис в своих отношениях с 1979 года. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И во время китайско-американского форума, проходившего в режиме видеоконференции.

«Отношения между США и Китаем, одни из самых важных двусторонних отношений в мире, столкнулись с самым серьёзным вызовом с момента установления дипломатических связей», — констатировал министр.

Вместе с тем он выразил надежду на то, что в США возобладает более объективный взгляд на Китай.

«Надеюсь, США придут к тому, чтобы воспринимать Китай более объективно и рассудительно, а также разработают в его отношении более рациональный и прагматичный политический курс. Это отвечает фундаментальным интересам народов США и Китая. Этого от наших стран ожидает и весь мир», — сказал Ван И.

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Дипломат также заверил, что Пекин не стремится занять место Вашингтона на мировой арене.

«У Китая совершенно нет намерения бросать вызов США или занимать их место в мире, как и вступать с ними в полномасштабную конфронтацию. Больше всего нас заботит повышение благополучия собственного народа. Возрождение китайской нации — вот что для нас наиболее ценно. И больше всего мы рассчитываем на мир и стабильность на планете», — заявил министр.

Ван И добавил, что КНР не может копировать иностранную модель государственного устройства, но и не собирается экспортировать собственную. По его словам, одним из важнейших принципов, которые позволят двум странам мирно сосуществовать, является отказ от попыток переформатировать друг друга.

Глава МИД КНР Ван И

© China Daily via REUTERS

«Каким образом можно наладить отношения между США и Китаем и вернуть их в русло долгосрочного стабильного развития? Во-первых, Китай и США не должны пытаться переделать друг друга. Вместо этого странам следует сотрудничать в том, чтобы найти способы мирного сосуществования разных систем и цивилизаций», — считает Ван И.

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Глава МИД подчеркнул, что Китай продолжит занимать дружественную позицию по отношению к США и будет выстраивать обоюдно выгодные связи с этой страной.

Однако накануне, 8 июля, официальный представитель Белого дома Кейли Макэнани подтвердила намерение ввести против Китая новые санкции. С аналогичным заявлением выступил ранее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Он сообщил, что Вашингтон в ближайшее время может ввести в действие новые меры в отношении Китая в связи с ситуацией в Гонконге. Штаты также рассматривают меры в отношении китайских соцсетей TikTok и WeChat, которые якобы используются Пекином для получения личных данных американцев.

По словам директора Института Дальнего Востока РАН Алексея Маслова, Вашингтон провоцирует Китай на полномасштабное противостояние.

«Нынешний конфликт инспирирован США, чтобы вынудить Китай пойти на жёсткие ответные меры, чтобы вывести его из равновесия, в том числе китайскую экономику, а самое главное — испортить имидж Китая. Они хотят показать, что Китай якобы агрессивен. Конфликт уже переходит в сферу идеологии», — рассказал эксперт в интервью RT.

Как отметил Маслов, слова Ван И свидетельствуют о том, что в Пекине это осознают и не хотят дать себя втянуть в это противостояние.

«Китай пытается перевести конфликт в область диалога и обсуждения практических проблем. Но, мне кажется, у китайцев не получится сделать это, потому что США начали фронтальное наступление на Китай», — полагает он.

От вражды к дружбе

За последние полвека США и КНР прошли путь от полного отчуждения до тесного сотрудничества, напоминают эксперты.

В течение трёх десятилетий после образования Китайской Народной Республики в 1949 году между Пекином и Вашингтоном не было дипломатических отношений. Две страны крайне антагонистически относились друг к другу, в том числе из-за идеологических разногласий.

Важным шагом на пути к нормализации отношений стал визит в КНР президента США Ричарда Никсона в 1972 году. Это была первая в истории поездка американского лидера в коммунистический Китай. Несмотря на то что переговоры Мао Цзэдуна и Ричарда Никсона не привели тогда на практике к каким-то серьёзным последствиям, они стали важным сигналом, свидетельствовавшим о развороте американской политики в отношении КНР.

Мао Цзэдун и Ричард Никсон

AFP

Как отмечают эксперты, оживлению американо-китайских контактов поспособствовал тот факт, что между КНР и СССР в те годы отношения были довольно натянутыми. По словам аналитиков, одной из целей Никсона было углубить эти разногласия и использовать контакты с Пекином в качестве рычага давления на Москву.

«Никсон понял, что для укрепления пошатнувшегося положения США в противостоянии с СССР ему нужен потенциальный союзник на другом континенте. К тому моменту у Китая с СССР отношения были испорчены, в том числе из-за пограничных конфликтов, а также из-за того, что Пекин перестал довольствоваться ролью младшего брата Москвы. Конфликт Китая с СССР в США восприняли, как знак того, что КНР в принципе готова наладить отношения с Западом в обмен на инвестиции и технологии», — рассказал в интервью RT политолог-американист Михаил Синельников-Оришак.

Прорыв в отношениях между США и КНР наступил в 1979 году, когда хозяином Белого дома был Джимми Картер, а Китаем после смерти Мао фактически руководил Дэн Сяопин, объявивший курс на реформы. В 1979 году США наконец-то признали коммунистическое правительство КНР в качестве единственного легитимного в стране.

Изменение статуса двусторонних отношений было закреплено в ходе визита Дэн Сяопина в США — первой в истории поездки лидера коммунистического Китая в Америку.

Реформы Дэн Сяопина, в том числе создание особых экономических зон, открыли путь в страну для иностранных инвестиций. Радикальные изменения в системе хозяйствования позволили Китаю в 2010 году занять второе место после США в списке самых крупных экономик мира.

Дэн Сяопин и Джимми Картер

© CONSOLIDATED PICTURES / AFP

Стремительно увеличился и товарооборот между Китаем и США. С 1980 по 2004 год он вырос более чем в 40 раз: с $5 млрд до $231 млрд. В результате КНР в 2006 году заняла второе место после Канады в списке главных экономических партнёров США, а через несколько лет возглавила этот рейтинг.

В 2008 году Китай стал также самым крупным держателем долговых обязательств США, вложив в них около $600 млрд.

При этом в торговле двух стран существовал серьёзный дисбаланс в пользу КНР: США закупали в Китае гораздо больше, чем продавали ему. По данным американских властей, торговый дефицит в 2018 году составил $419,2 млрд.

«Когда США налаживали связи с КНР, никто, конечно, не мог представить, что Китай за такое короткое время может стать второй, а в чём-то уже и первой экономикой мира. Но именно это и произошло: США вырастили себе потенциального конкурента», — отметил Синельников-Оришак.

Торговая война Трампа

Президент США Дональд Трамп ещё во время предвыборной гонки в 2016 году называл экономическую политику Китая несправедливой и обещал исправить ситуацию.

22 марта 2018 года, уже в должности президента, Трамп подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая», после чего США начали постепенно вводить пошлины на ввоз китайских товаров на сумму в сотни миллиардов долларов. Пекин в ответ предпринимал аналогичные меры.

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Как отмечают эксперты, действия новой администрации принесли свои плоды: согласно статистике, при Трампе Китай утратил место главного экономического партнёра США и по итогам 2019 года занял в этом списке третье место, уступив Канаде и Мексике.

После нескольких лет консультаций в январе 2020 года сторонам удалось заключить соглашение по так называемой первой фазе торговой сделки. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд в течение второго года действия соглашения. По словам Трампа, сделка позволит сократить торговый дефицит.

Несмотря на это, весной 2020 года нападки Трампа на Китай возобновились с новой силой. На этот раз причиной стал коронавирус. На фоне ухудшающейся эпидемиологической обстановки в стране (США на данный момент занимают первое место в мире по числу заражённых) Трамп дал понять, что считает главным виновником сложившейся ситуации Китай.

В его администрации заявили, что Пекин якобы утаивал данные об истинных масштабах угрозы, из-за чего Белый дом не смог своевременно отреагировать на начало пандемии коронавируса. В том же месяце Трамп объявил, что может ввести новые пошлины на китайские товары. Параллельно с этим Белый дом продолжает критиковать Пекин за ситуацию Гонконге, где с лета прошлого года не утихают протесты. Вашингтон открыто выражает поддержку демонстрантам, что в КНР считают вмешательством во внутренние дела.

«Опасный конкурент»

По мнению аналитиков, американская позиция по отношению к Китаю начала меняться задолго до прихода Трампа к власти.

«Разговоры о том, что Китай нужно поставить в рамки и сбросить его с пьедестала, ведутся в США как минимум с начала 2000-х годов. Сказать, что Трамп всё это устроил, — неправильно. Просто Трамп, будучи по своей природе не политиком, а бизнесменом, пошёл на Китай в открытую, делая тайное явным. Он сорвал маски и сделал антикитайские намерения Вашингтона достоянием гласности», — считает Синельников-Оришак.

Похожей точки зрения придерживается заведующий сектором экономики и политики Китая Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН Сергей Луконин.

Дональд Трамп

© Carlos Barria/Reuters

«С некоторых пор американцы начали видеть в Китае опасного конкурента. Он может соперничать с ними не только в отдельных отраслях, но и в масштабе глобальной экономики, а также в инновациях и военной мощи. Понимание этого в Вашингтоне наступило ещё до Трампа. Но именно при нём этот страх вышел наружу», — рассказал эксперт в интервью RT.

При этом Луконин отметил, что борьба США и КНР осложняется глубокой взаимозависимостью двух экономик, из-за чего Вашингтон не может ударить по сопернику, не нанеся вреда себе.

«В этой ситуации американцы ищут ту модель положительного развития Китая, которая не представляла бы опасности для них самих в будущем. Пока эта граница не нащупана, американцы ведут наступательную борьбу», — заявил эксперт.

Аналитики считают, что нападки Вашингтона на Пекин продолжатся вне зависимости от того, кто займёт кресло президента в Белом доме.

«Они будут обвинять Китай во всём подряд. COVID-19 или несправедливая торговля — это лишь поводы. Причина в том, что Китай стал главным стратегическим противником США. Поэтому отношения США с КНР никогда не будут прежними», — говорит Синельников-Оришак.

Данную точку зрения подтверждает и опубликованный на днях «План Байдена по модернизации американской системы снабжения и предотвращению нехватки критически важного оборудования в США в будущем». В нём кандидат в президенты США от Демпартии критикует, в том числе, торговые практики Китая.

По мнению Синельникова-Оришака, столкновение двух крупнейших экономик может оказать серьёзное влияние на ситуацию в мире.

«Это может привести к полному изменению финансовой системы, созданию принципиально иных финансово-денежных взаимоотношений, новых альянсов», — заключил эксперт.