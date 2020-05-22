«Обосновать свою исключительность»: с чем связаны новые обвинения США в адрес Китая

Активное использование КНР собственной мощи «для принуждения» других государств к согласию с его действиями наносит ущерб интересам Соединённых Штатов и подрывает суверенитет стран во всём мире, утверждает администрация Дональда Трампа в докладе конгрессу. Помимо недовольства политическим курсом Китая, в документе также содержится комплекс обвинений по целому ряду других сфер. По мнению экспертов, новый документ — лишь часть «пропагандистской машины», запущенной США для обоснования своей «исключительности». Аналитики также прогнозируют, что антикитайская политика Вашингтона со временем будет только ужесточаться.

То, что Китай расширяет использование своего потенциала в военно-политической и экономической сферах, вредит интересам США, а также подрывает суверенитет стран во всём мире. Об этом говорится в докладе «Стратегический подход Соединённых Штатов в отношении Китайской Народной Республики», представленном администрацией Дональда Трампа конгрессу.

В американском Министерстве обороны отметили, что в документе изложен общегосударственный взгляд на политику в отношении Китая в рамках Стратегии национальной безопасности.

«Всё более активное использование Коммунистической партией Китая (КПК) экономической, политической и военной мощи для принуждения государств к согласию (с действиями Китая. — RT) наносит ущерб жизненно важным американским интересам, а также попирает суверенитет и достоинство стран и отдельных лиц по всему миру», — говорится в докладе.

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По мнению администрации США, КПК «в глобальном масштабе пропагандирует ценностные ориентиры», которые бросают вызов «основополагающим американским представлениям» о том, что «у каждого человека есть неотъемлемое право на жизнь, свободу и стремление к счастью».

«С ростом мощи Китая выросла готовность и возможность КПК использовать запугивание и принуждение в стремлении ликвидировать факторы, воспринимаемые как угрозу своим интересам, и продвигать свои стратегические цели на глобальном уровне», — говорится в документе.

Отмечается, что доклад был подготовлен в рамках ответа на «вызов» со стороны КНР.

«Чтобы ответить на вызов, исходящий от Пекина, администрация приняла конкурентоориентированный подход к КНР, основанный на критической оценке намерений и действий КПК, переоценке многих стратегических преимуществ и недостатков Соединённых Штатов и допущение более серьёзных трений в двусторонних отношениях», — указывается в документе.

В документе также содержится целый комплекс обвинений, затрагивающих в том числе и сферу экономики.

«Из-за того, что Пекин неудовлетворительно выполняет обязательства по проведению экономических реформ, а также широко применяет протекционистскую политику и практику, наносится ущерб американским компаниям и работникам, возникают перекосы на мировых рынках, нарушения международных норм, а также загрязнение окружающей среды», — отмечают авторы доклада.

Официальная резиденция президента США

Reuters

© Larry Downing

В тексте также отмечается, что Стратегия национальной безопасности требует от Соединённых Штатов «переосмысления политического курса двух последних десятилетий, который был основан на предположении, что взаимодействие с конкурентами и их включение в международные институты и глобальную торговлю превратит их в добропорядочных акторов (международных отношений. — RT) и надёжных партнёров».

«По большому счёту, это предположение оказалось ложным», — подчёркивается в докладе.

Более того, уточняется, что новый подход США к взаимодействию с Китаем предполагает достижение двух целей. Первая — это повысить устойчивость американских институтов, альянсов и партнёрств «для преодоления вызовов со стороны КНР». Вторая — добиться от Пекина «прекращения или ограничения деятельности, наносящей ущерб жизненно важным национальным интересам США» и их союзникам.

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«Соединённые Штаты в сотрудничестве с прочной сетью союзников и единомышленников будут противодействовать посягательствам на общие нормы и ценности — в наших собственных институтах управления, по всему миру, а также в международных организациях», — говорится в документе.

Кроме того, авторы доклада также подчёркивают, что Вашингтон и впредь будет «противостоять распространяемой Пекином пропаганде и ложным утверждениям, искажающим истину и нацеленным на унижение американских ценностей и идеалов».

При этом отмечается, что конкуренция между Вашингтоном и Пекином «не обязана приводить к конфронтации или конфликту».

«Даже при конкуренции с КНР мы приветствуем сотрудничество с ней в тех сферах, где наши интересы совпадают», — говорится в докладе.

«Квинтэссенция обвинений»

Текущие претензии американской стороны — далеко не первый выпад Вашингтона в сторону Пекина. Как отмечают эксперты, новый документ — это «квинтэссенция обвинений», которые раньше уже звучали от властей США.

Так, пункт о намерениях Белого дома бороться с «пропагандой и ложными утверждениями» КНР перекликается с недавними обвинениями в адрес Китая, связанными с распространением коронавируса.

Напомним, американские власти настаивают на том, что Пекин может быть виновен в замалчивании фактов о начале пандемии, а также в том, что якобы намерено способствовал распространению COVID-19.

В апреле президент США заявил о необходимости привлечь Китай к ответственности, если его вина будет доказана.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Leah Millis

В мае госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью американскому телеканалу ABC News, что у Вашингтона якобы есть доказательства того, что SARS-CoV-2 возник в лаборатории китайского города Ухань. При этом каких-либо подтверждений этому глава Госдепа не привёл, однако подчеркнул, что виновные будут наказаны.

В ответ китайские власти обнародовали документ с опровержениями распространяемой США информации. Ложные обвинения в адрес Пекина развенчиваются в 24 пунктах материала, опубликованного на сайте Министерства иностранных дел Китая.

В частности, в документе опровергается предположение о создании коронавируса нового типа в лабораториях Уханьского института вирусологии. Оспаривает Пекин и утверждения Вашингтона о том, что китайская сторона якобы поначалу попыталась скрыть распространение вируса. Власти КНР привели детальную хронологию событий, которая свидетельствует об обратном.

Неоднократно США обвиняли Китай и в желании распространить своё влияние на весь мир. Как заявили в Пентагоне в середине ноября, Пекин представляет наибольшую опасность для Вашингтона и является основным источником потенциальных угроз в так называемом Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства

Фигурирует «китайская угроза» и в докладе, подготовленном Офисом генерального инспектора Пентагона. В документе, посвящённом «самым серьёзным вызовам», стоящим перед оборонным ведомством в 2020 фискальном году, на первом месте значится «противодействие» Китаю.

Неоднократно Вашингтон критиковал и Коммунистическую партию Китая. В начале ноября Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что она сфокусирована на «борьбе» и «международном доминировании».

«Мы также понимаем, что Коммунистическая партия Китая предлагает своему народу и всему миру абсолютно иную модель управления. В данной модели правит партия ленинизма, и каждый должен мыслить и действовать так, как того желают коммунистические элиты. Это не то будущее, которого хочу я, и, пожалуй, не то будущее, которого мог бы хотеть кто-либо из присутствующих. Это не то будущее, которого хотят другие демократии, и не то будущее, которого хочет народ Китая», — отметил Помпео.

«Часть пропагандистской машины»

Как отметил в комментарии RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, заявления о «китайской угрозе» стали традиционными для американских политиков.

«Новый документ на официальном уровне лишний раз подчёркивает необходимость сдерживать Китай по ряду направлений. Это своего рода попытка придать «китайской угрозе» больший вес и ещё тщательнее закрепить вопрос на государственном уровне», — заявил аналитик.

По словам Блохина, Вашингтон в новом докладе несправедливо обвиняет Пекин в том, что он продвигает свои стратегические интересы «в глобальном масштабе».

Пекин, 19 мая 2020 года

Reuters

© Tingshu Wang

«Соединённые Штаты почему-то считают, что только их геостратегические цели являются приоритетными для всего мира. Если же интересы любой другой страны, в том числе и Китая, противоречат национальным интересам США, то для них это автоматически превращается в угрозу национальной безопасности», — констатировал эксперт.

По его мнению, именно Китай стал основным идеологическим противником Соединённых Штатов, поскольку «ударил по имиджу США».

«Китай, не используя прямой военной силы, довольно эффективно добивается своих поставленных задач, умело используя экономические рычаги и мягкую силу. США же наоборот действуют крайне примитивно и грубо, желая добиться доминирования в мире. И это не приносит Вашингтону особых выгод. Разумеется, это вызывает большую зависть с американской стороны», — пояснил аналитик.

Аналогичной точки зрения придерживается и член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков.

«Новый доклад с обвинениями в адрес Китая — всего лишь часть большой пропагандистской машины, которую США запустили, чтобы обосновать свою исключительность», — отметил Судаков в беседе с RT.

Аналитики также сходятся во мнении, что новый документ, нужен также Дональду Трампу и для того, чтобы «переложить ответственность за непростую ситуацию с распространением коронавируса в Соединённых Штатах на Китай».

«Ведь демократы нашли конкретный рычаг давления на Трампа — это обвинения в неэффективности его команды в борьбе с COVID-19», — отметил Блохин.

Более того, по его словам, содержание доклада о подходе к Китаю говорит о том, что от Белого дома уже «не стоит ждать тактических манёвров» по отношению к КНР.

«Вашингтон продолжит усиливать своё политическое и экономическое давление на Пекин», — заявил Блохин.

Опрошенные RT эксперты приходят к выводу, что новый подход, предложенный администрацией США, будет «в том или ином виде принят конгрессом».

«Демократы в конечном итоге этот документ поддержат после внесения своих правок. Как бы они ни говорили, что выступают против давления на КНР, всё равно в итоге решатся на некие полумеры, но, конечно, не пойдут на такие жёсткие и кардинальные шаги, которые предлагает Белый дом», — заключил Сергей Судаков.