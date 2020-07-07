Власти США могут запретить на территории страны TikTok

Соединённые Штаты рассматривают возможность запретить на территории страны работу китайского приложения TikTok, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Мы относимся к этому очень серьёзно и, безусловно, рассматриваем это», — сказал Помпео в эфире Fox News.

Так он ответил на вопрос телеведущей о том, могут ли власти США вслед за Индией запретить работу китайских социальных сетей, в том числе TikTok.

«Что касается китайских приложений, установленных на мобильных телефонах, могу заверить вас, что Соединённые Штаты сделают всё как надо», — отметил Помпео.

Он заявил, что рекомендовал бы использовать это приложение только в том случае, если люди хотят, чтобы их личные данные оказались «в руках Коммунистической партии Китая».

Ранее сообщалось, что Европейский комитет по защите данных проверит работу TikTok.