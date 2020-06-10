Европейский комитет по защите данных проверит TikTok

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Европейский комитет по защите данных намерен проверить работу социальной сети TikTok.
Европейский комитет по защите данных проверит TikTok
  • Reuters

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение комитета по итогам заседания в Брюсселе.

«На 31-м пленарном заседании Европейский комитет по защите данных решил создать рабочую группу для координации дальнейших действий и выработки более широкого видения работы TikTok на территории Евросоюза», — сказано в заявлении.

Как указывает агентство, ранее в комитет поступил запрос от депутата Европарламента, который выразил озабоченность в связи с вопросом сбора персональных данных европейцев данной соцсетью, принадлежащей китайской компании.

Ранее Таганский суд Москвы признал законным назначение Twitter штрафа в размере 4 млн рублей за нарушение закона о локализации баз данных российских пользователей.

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