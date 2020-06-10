Европейский комитет по защите данных проверит TikTok

Европейский комитет по защите данных намерен проверить работу социальной сети TikTok.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение комитета по итогам заседания в Брюсселе.

«На 31-м пленарном заседании Европейский комитет по защите данных решил создать рабочую группу для координации дальнейших действий и выработки более широкого видения работы TikTok на территории Евросоюза», — сказано в заявлении.

Как указывает агентство, ранее в комитет поступил запрос от депутата Европарламента, который выразил озабоченность в связи с вопросом сбора персональных данных европейцев данной соцсетью, принадлежащей китайской компании.

Ранее Таганский суд Москвы признал законным назначение Twitter штрафа в размере 4 млн рублей за нарушение закона о локализации баз данных российских пользователей.