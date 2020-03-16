В Москве суд признал законным штраф для Twitter в размере 4 млн рублей

Таганский суд Москвы признал законным назначение Twitter штрафа в размере 4 млн рублей за нарушение закона о локализации баз данных российских пользователей.

Как сообщает РИА Новости, в апелляционной жалобе представители Twitter просили отменить штраф, указав на ряд процессуальных нарушений: скриншоты в материалах дела не заверены, а некоторые документы не переведены на русский язык.

Кроме того, пояснила юрист, суд не уведомил должным образом компанию о времени и месте рассмотрения административного протокола, только направил сообщение по электронной почте, но письмо отклонил сервер.

3 марта компания Twitter Inc. обжаловала решение суда Москвы о штрафе на 4 млн рублей за нарушение российского законодательства в области персональных данных.

Компания была оштрафована 13 февраля. Позднее аналогичное решение было принято и в отношении Facebook.