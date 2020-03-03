В Twitter обжаловали решение суда о штрафе на 4 млн рублей

Компания Twitter Inc. обжаловала решение суда Москвы о штрафе на 4 млн рублей за нарушение российского законодательства в области персональных данных.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского районного суда.

«Представитель Twitter обжаловал решение оштрафовать компанию на 4 млн рублей. Жалоба поступила в Таганский районный суд и будет рассмотрена 16 марта», — сказали в суде.

Ранее Мировой суд в Москве оштрафовал Twitter на 4 млн рублей за отказ перенести в Россию серверы с данными российских пользователей. Позднее аналогичное решение было принято и в отношении Facebook.