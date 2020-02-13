Суд оштрафовал Twitter за отказ локализовать базы данных россиян

Мировой суд в Москве оштрафовал Twitter на 4 млн рублей за отказ перенести в Россию серверы с данными российских пользователей. Об этом пишет РИА Новости.

Reuters

«Признать иностранное юридическое лицо Twitter Inc. виновным в совершении административного преступления и назначить штраф в размере 4 млн рублей», — сказала судья Александра Михалева. Ранее Роскомнадзор направил в суд протоколы об административном правонарушении в отношении Facebook и Twitter. В конце января ведомство возбудило производство в отношении компаний из-за нарушения закона о локализации баз данных. Сообщалось, что суд рассмотрит соответствующие дела 13 февраля.