Суд оштрафовал Twitter за отказ локализовать базы данных россиян

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Мировой суд в Москве оштрафовал Twitter на 4 млн рублей за отказ перенести в Россию серверы с данными российских пользователей. Об этом пишет РИА Новости.
Суд оштрафовал Twitter за отказ локализовать базы данных россиян
  • Reuters

«Признать иностранное юридическое лицо Twitter Inc. виновным в совершении административного преступления и назначить штраф в размере 4 млн рублей», — сказала судья Александра Михалева.

Ранее Роскомнадзор направил в суд протоколы об административном правонарушении в отношении Facebook и Twitter.

В конце января ведомство возбудило производство в отношении компаний из-за нарушения закона о локализации баз данных.

Сообщалось, что суд рассмотрит соответствующие дела 13 февраля

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