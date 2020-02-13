Суд оштрафовал Twitter за отказ локализовать базы данных россиян
- Reuters
«Признать иностранное юридическое лицо Twitter Inc. виновным в совершении административного преступления и назначить штраф в размере 4 млн рублей», — сказала судья Александра Михалева.
Ранее Роскомнадзор направил в суд протоколы об административном правонарушении в отношении Facebook и Twitter.
В конце января ведомство возбудило производство в отношении компаний из-за нарушения закона о локализации баз данных.
Сообщалось, что суд рассмотрит соответствующие дела 13 февраля.