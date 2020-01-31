Роскомнадзор возбудил дело против Facebook и Twitter

Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter из-за нарушения закона о локализации баз данных, им грозит штраф до 6 млн рублей. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook, Inc и Twitter, Inc», — говорится в сообщении.

Как указывается, компании не предоставили в установленный срок информацию о выполнении требований о локализации баз данных российских пользователей соответствующих социальных сетей на серверах, которые расположены в России.

«Административное производство было возбуждено по признакам совершения административного правонарушения в соответствии с ч. 8 ст. 13.11. КоАП Российской Федерации, предусматривающей административный штраф в размере от 1 млн до 6 млн рублей», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что соответствующий протокол составили в присутствии представителя Twitter, но представитель Facebook на его подписание не явился.

Осенью 2019 года глава Роскомнадзора Александр Жаров заявлял, что обе компании должны локализовать данные российских пользователей к декабрю 2019 года — январю 2020 года.