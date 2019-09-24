РКН: Facebook и Twitter должны локализовать данные россиян к 2020 году

Facebook и Twitter должны локализовать данные российских пользователей к декабрю 2019 года — январю 2020 года, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

«В настоящее время в ходе обсуждения рассмотрения находится законопроект о достаточно больших штрафах, я очень его жду, потому что я уверен, что воздействие экономическое гораздо более действенное, чем угроза блокировки», — сказал он во время форума «Спектр-2019», слова главы ведомства приводит ТАСС.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.

Согласно ему, размер штрафа в случае первого нарушения для юридических лиц составит 2—6 млн рублей, а в случае повторного — 6—18 млн рублей.

Александр Жаров заявлял, что данный проект — «сигнал не только Twitter и Facebook, но и другим компаниям, которые ещё не исполнили требования российского законодательства».