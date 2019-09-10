Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.

Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно проекту, размер штрафа в случае первого нарушения для юридических лиц составит 2—6 млн рублей, а случае повторного — 6—18 млн рублей.

Как отмечается в пояснительной записке, действующим законодательством ответственности за неисполнение требований по локализации баз данных предусмотрено не было. В результате корпорации штрафовали на 3000 рублей по статье КоАП за непредставление информации.

«Столь незначительный для крупных интернет-организаций штраф явно несоразмерен характеру правонарушения и не способен побудить к соблюдению российского законодательства», — говорится в документе.

Авторами инициативы выступили депутаты «Единой России» Виктор Пинский и Даниил Бессарабов.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что этот проект — «сигнал не только Twitter и Facebook, но и другим компаниям, которые ещё не исполнили требования российского законодательства».