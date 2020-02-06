Суд рассмотрит дела в отношении Twitter и Facebook 13 февраля
- Reuters
«Дела об административных правонарушениях в отношении Twitter и Facebook назначены к рассмотрению в судебном заседании на судебном участке №374 Таганского района Москвы 13 февраля 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-секретаря суда Зульфию Гиринчук.
Уточняется, что дела будут рассмотрены в 14:30 и 15:30 соответственно.
Ранее Роскомнадзор направил в суд протоколы об административном правонарушении в отношении Facebook и Twitter.
31 января ведомство возбудило административное производство в отношении Facebook и Twitter из-за нарушения закона о локализации баз данных.
Отмечалось, что им грозит штраф до 6 млн рублей.