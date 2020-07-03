В США выразили обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море

Пентагон выражает обеспокоенность решением Китая о проведении военных учений в Южно-Китайском море.

«Проведение военных учений в спорном районе Южно-Китайского моря контрпродуктивно по отношению к усилиям по снижению напряженности и поддержанию стабильности», — говорится в сообщении на сайте американского военного ведомства.

В Пентагоне отметили, что данные действия нарушают китайские обязательства в рамках Декларации действий сторон в Южно-Китайском море 2002 года.

Ранее палата представителей США одобрила законопроект о санкциях против банков, которые ведут дела с официальными лицами из Китая, ответственными за закон о нацбезопасности в Гонконге.