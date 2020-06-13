Борьба за доминирование: в конгрессе рассказали о модернизации военной разведки из-за противостояния с РФ и КНР

Специалисты исследовательской службы конгресса США представили отчёт о модернизации военной разведки. Как отмечается в документе, с которым ознакомился RT, укрепление разведструктуры является ключевым способом сохранить доминирование Вашингтона в этой сфере. По словам американских аналитиков, сейчас Соединённые Штаты могут проиграть в потенциальной войне против России и Китая.

Исследовательская служба конгресса США подготовила отчёт о модернизации американской военной разведки. В документе, с которым ознакомился RT, подчёркивается, что Соединённые Штаты могут проиграть в возможном вооружённом конфликте с Россией или Китаем.

«В войне с Китаем или Россией американские военные могут понести неприемлемо высокие потери, одержать непростую победу или, возможно, проиграть. Такой вывод комиссии по стратегии национальной обороны контрастирует с ситуацией последних десятилетий, на протяжении которых военная мощь США не имела себе равных», — говорится в документе.

Специалисты отмечают, что соперничество великих держав возобновилось, о чём свидетельствуют якобы «злонамеренные действия КНР и РФ, не достигающие порога вооружённого конфликта» и так называемая серая зона конкуренции. Страны развивают боевые возможности, повышая их смертоносность, дальность и скорость, сообщается в отчёте.

Так, американские аналитики уверяют, что в сложившихся условиях основной способ для Вашингтона сохранить своё доминирующее положение — модернизировать средства сбора разведданных, наблюдения и рекогносцировки (изучения положения противника или местности перед боевыми действиями).

Кроме того, из документа следует, что военная разведка США имеет ряд проблем. Так, её эффективность снижается в «серой зоне», где разобщённые американские операции сталкиваются с препятствиями в виде дезинформации и «полувоенными мерами».

«Разобщённость разведывательной деятельности создаёт проблемы как для обмена данными, так и для создания комплексной картины операционной обстановки. Эти проблемы ещё более усугубляются в «серой зоне», где в большом количестве присутствуют обман и дезинформация, поскольку военные и полувоенные меры противника сочетаются с государственным управлением экономикой, политической борьбой, информационными кампаниями и прочими инструментами», — пишут в исследовательской службе.

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Кроме того, на работу разведки влияет система ограничения и воспрещения доступа и манёвра (anti-access/area denial, или A2/AD). По словам аналитиков, Россия и Китай обладают передовыми возможностями для ведения боя, в том числе современными инструментами разведки и радиоэлектронной борьбы. Страны используют новейшие технологии, например гиперзвук, автономные системы и искусственный интеллект. Такие системы вооружения могут нанести существенный урон разведдеятельности Штатов, создавая препятствия для доступа американских аппаратов к данным противника, говорится в документе.



В докладе поясняется, что модернизация разведки по плану Пентагона должна обеспечить ускоренный обмен данными посредством создания прямых каналов связи между оборудованием разведки, функционирующим во всех средах ведения боевых действий (космос, воздух, земля, море и киберпространство), командным составом и системами вооружения. Это позволит США и их союзникам добиться стратегического, тактического и маневренного преимущества.

«Чтобы соответствовать требованиям новой стратегической обстановки в мире, Министерство обороны США намерено в сфере сбора разведданных, наблюдения и рекогносцировки перейти от сил, опирающихся на большое количество военного персонала и рассчитанных на операции в благоприятной для выполнения задач среде, к высокоавтоматизированным силам, способным одержать победу над равным противником в обстановке напряжённой борьбы», — добавили специалисты.

Как отметил в разговоре с RT военный эксперт Дмитрий Литовкин, военная разведка США действительно нуждается в реформировании. Однако основной проблемой этой сферы, по его мнению, является не техническая составляющая, а политическое влияние американских властей.

«Американская разведка не лишена политического влияния. Верхние слои служб ориентируются на политические веяния в Белом доме или конгрессе. Это, конечно, влияет на достоверность поставляемых сведений. Самый яркий и знаменитый пример — доклад разведчиков о том, что Саддам Хусейн (бывший президент Ирака. — RT) якобы обладал оружием массового поражения. Госсекретарь тряс пробиркой с белым порошком в Совбезе ООН, утверждая, что это сибирская язва. Но её до сих пор не нашли в Ираке. Разведчики несамостоятельны и необъективны, а поставляемая ими информация не всегда достоверна», — сказал Литовкин.

Эксперт также считает трудной задачей оценить нынешний уровень военной мощи США. По его словам, последние войны, в которых участвовали Штаты, велись против более слабых стран, подвергшихся серьёзным экономическим и политическим санкциям. Поэтому, несмотря на наличие современного вооружения, неизвестно, как американские профессионалы поведут себя в реальном конфликте с сильным в плане обороны государством, подчеркнул аналитик.

Здание Министерства обороны США

AFP

Подсказки для командования

В исследовательской службе конгресса также поясняют, что сбор разведданных, наблюдение и рекогносцировка (ISR) — это военная операция, призванная помогать ответственным лицам предвидеть изменения, снижать риски и оказывать влияние на конечный результат.

Первый компонент предполагает поиск, обработку и анализ информации об иностранном государстве или враждебных силах. Второй — систематическое наблюдение с помощью электронных, визуальных, фотографических или других средств. Третья составляющая подразумевает разведывательные миссии с целью получения данных о деятельности и ресурсах противника.

Работа ISR помогает командованию предвидеть действия противника и принимать решения, например, при нацеливании ракеты. Датчики ISR собирают данные о том, где расположены противоборствующие силы и каковы их намерения. Затем информацию анализируют и преобразовывают под потребности командования.

Вопрос об укреплении военной разведки поднимался в США и ранее, отметил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. По его мнению, структуре недостаёт некоторых полномочий, необходимых для эффективной работы. В Пентагоне, напомнил эксперт, уже продвигали идею о том, что разведывательные средства в боевой обстановке должны позволить меньшими силами решать боевые задачи, а также планировали перераспределить возможности от других разведструктур.

«Военная разведка нацелена на обеспечение боевых действий. Она работает в полном объёме во время войны, а в мирное время опора идёт на технические средства — спутниковую разведку, беспилотники, радиоразведку. Однако значительная часть этих средств не находится в руках военной разведки. Например, радио- и киберразведка — это функция Агентства национальной безопасности. В мирное время технические средства именно военной разведки существенно ограничены», — рассказал собеседник RT.

Дорогостоящий шпионаж

Между тем аналитики конгресса США перечислили предложения разных видов Вооружённых сил США относительно модернизации военной разведки.

Так, ВВС разработали «три пути», которые включают в себя десять инициатив. Военно-воздушные силы намерены, в частности, совершенствовать машинный интеллект, внедрить в работу разведки самолёты с дистанционным управлением, способные незаметно проникать в воздушное пространство противника, поддерживать операции в космосе и киберпространстве. На реализацию части этих инициатив в 2020 финансовом году было выделено $19 млн, а на 2021 год ВВС запросили ещё $19,3 млн.

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Космические войска тем временем работают над программой «космической ситуационной осведомлённости», которая направлена на развитие способности обнаруживать, отслеживать и идентифицировать объекты на околоземной орбите. В 2021 году на её поддержку запрошено $44,8 млн. Ещё $2,3 млрд войскам потребуется на программу спутников OPIR нового поколения («устойчивая инфракрасная система космической разведки»).

Сухопутные войска также занимаются совершенствованием разведсил. В частности, в рамках программы MultiDomain Sensor System создаются пилотируемые и беспилотные воздушные системы, которые смогут определять цели в глуби территории противника и осуществлять точное наведение на большом расстоянии. Военно-морские силы, в свою очередь, продолжают переход к беспилотным бортовым платформам и закупают средства радиоэлектронной борьбы.

Напомним, в феврале Пентагон запросил у конгресса $23 млрд на нужды военной разведки. В ведомстве указали, что эта сумма включает в себя как базовый бюджет, так и финансирование непредвиденных операций за рубежом.

Российский военнослужащий на станции постановки помех РЭБ «Синица»

РИА Новости

© Денис Абрамов

Под надуманным предлогом

Вашингтон не раз связывал необходимость укреплять вооружённые силы с возобновившимся соперничеством великих держав. Так, принятая в 2017 году Стратегия национальной безопасности США определила Россию и Китай как главные угрозы для Америки. После этого последовал ряд документов, меняющих цели и задачи американских военных.

Например, в мае Минобороны США заявило о прошедшем расширении присутствия американских кибервойск за пределами Штатов под предлогом «ожидаемой враждебной киберактивности».

Также якобы из-за «вызовов» со стороны Москвы и Пекина была изменена стратегия армейского спецназа. Подразделения намерены смещать «акцент с комплектования баз передового развёртывания на живучесть и успешность в условиях крупномасштабных боевых операций».

Особое внимание в контексте «соперничества великих держав» Вашингтон уделяет космосу. В прошлом году в США было создано Агентство космического развития, которое уже заявило о планах разработать системы навигации, транспортировки и боевого управления в космическом пространстве.

По словам директора ведомства Дерека Торнира, космическая архитектура нацобороны будет состоять из сотен оптически связанных спутников на орбите, способных напрямую взаимодействовать с системами вооружений.

Своими действиями Вашингтон формирует концепцию противостояния, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр пояснил, что американские власти заменяют стабилизацию международных отношений стратегическим соперничеством великих держав.

«В США у нынешней администрации концептуально понятие «стратегическая стабильность» исчезает из лексикона, и вместо стратегической стабильности как цели, к которой нужно стремиться в отношениях между нашими странами и в отношениях между всеми ведущими державами мира, вместо этого сейчас используется новое понятие, новый термин — «стратегическое соперничество великих держав». То есть концептуально закладывается противостояние, а не стабилизация обстановки», — сказал он.

При этом российские власти неоднократно подчёркивали, что Россия стремится к диалогу с Соединёнными Штатами. Как заверил президент РФ Владимир Путин, Москва хочет иметь «полноценные, равноправные и дружеские отношения» с Вашингтоном.

Однако военный эксперт Игорь Коротченко считает, что США едва ли настроены на сотрудничество. На смену холодной войне пришла война гибридная, которую американские власти развязали против России.

«Термин «холодная война» устарел. Он уже неактуален. Теперь речь идёт о гибридной войне, которую США ведут против России как минимум последние десять лет. Сегодня основная задача американских структур — получение информации о главных военных и политических противниках. Основными «объектами» приложения сил спецслужб являются, разумеется, Россия, а также Китай, Иран и Северная Корея», — заключил Коротченко.