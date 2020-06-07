«Множество уязвимых мест»: как США планируют развивать свою военную инфраструктуру в космосе

Космическая архитектура нацобороны Соединённых Штатов будет состоять из сотен оптически связанных спутников на орбите, способных напрямую взаимодействовать с системами вооружений. Об этом сообщил директор Агентства космического развития США Дерек Торнир. По его словам, такая инфраструктура позволит обнаруживать и поражать движущиеся цели, в том числе гиперзвуковые ракеты. Впрочем, эксперты сомневаются, что подобная система справится с возложенными на неё задачами. При этом, по мнению аналитиков, возрастающие военные амбиции США в космическом пространстве создают угрозу системе глобальной безопасности, особенно на фоне одностороннего выхода Вашингтона из ряда договоров по контролю над вооружениями.

«Транспортный» слой «космической архитектуры национальной обороны» США будет состоять из сотен оптически связанных орбитальных спутников, напрямую скоординированных с системами вооружений. Об этом заявил директор Агентства космического развития Соединённых Штатов Дерек Торнир.

«Этот слой — то, что напрямую связывается с системой вооружения посредством тактического канала передачи данных, — рассказал Торнир. — Также он получает данные от других сенсорных слоёв, способных выполнять прочие задачи такого плана».

По его словам, создаваемая архитектура будет включать также шесть дополнительных уровней: отслеживание, охрана, сдерживание, навигация, управление боевыми действиями и обеспечение поддержки. При этом, по словам Торнира, в рамках данной программы США сосредоточены на двух главных задачах.

«Первая предполагает наведение на движущиеся подлежащие первоочередному уничтожению цели за пределами прямой видимости», — сказал он.

По его словам, Агентство намерено находить и распознавать движущиеся наземные и морские цели, объединять данные, создавать решение по управлению огнём, а затем передавать его из космоса напрямую системе вооружения», — отметил Торнир.

Он также подчеркнул, что в «качестве тактического канала передачи данных» будет использоваться такой тип военной сети обмена сведениями, как Link-16.

Вторая задача, по словам руководителя Агентства, «подобна первой», но нацелена на угрозы, связанные с новейшими ракетными системами, в частности с «гиперзвуковыми планирующими аппаратами и любыми ракетами следующего поколения».

«Мы хотим иметь возможность их обнаруживать, формировать траекторию управления огнём, отправлять её напрямую системе вооружения, чтобы, таким образом, приступать к поражению целей дистанционно», — уточнил Торнир.

Пентагон

AFP

Он также добавил, что передача данных будет осуществляться в том числе «от транспортного слоя к системе TITAN (Tactical Intelligence Targeting Access Node, узел доступа к тактическим разведданным для целеуказания. — RT) на землю».

«Система TITAN посредством УВЧ-сигнала или какими угодно другими средствами будет ретранслировать данные непосредственно на линию фронта», — заявил Торнир.

Космические амбиции

Напомним, Агентство космического развития (Space Development Agency, SDA) было сформировано в составе Министерства обороны США весной прошлого года. Как отметили в Пентагоне, эта структура призвана объединить усилия подразделений оборонного ведомства и государственных учреждений по созданию «космической архитектуры будущего», а также ускорить внедрение новых военно-космических возможностей, «необходимых для обеспечения технологических и военных преимуществ США в космосе».

На должность главы Агентства космического развития США был назначен Фред Кеннеди, однако спустя четыре месяца работы он подал в отставку. Ряд американских СМИ тогда связали его уход с последовательной критикой деятельности нового агентства со стороны руководства Военно-воздушных сил США.

Так, в феврале 2019-го, ещё до того, как было официально сформировано Агентство космического развития, министр ВВС США Хизер Уилсон усомнилась в том, что SDA будет справляться с поставленными целями эффективнее, чем Военно-воздушные силы.

В конце октября 2019 года Агентство космического развития возглавил Дерек Торнир.

Стоит отметить, что спустя несколько месяцев после создания SDA, в декабре прошлого года, на церемонии подписания оборонного бюджета президент США Дональд Трамп официально объявил о создании космических войск.

Соответствующий меморандум был подписан ещё в феврале. В документе указывалось, что Соединённые Штаты должны «противостоять надвигающимся угрозам со стороны иностранных противников в космосе», чтобы сохранить своё «лидерство и опередить конкурентов».

Тогда же глава Белого дома заявил, что его администрация рассматривает космос как театр военных действий. По словам американского лидера, создание Космических сил — один из приоритетов национальной безопасности.

Как отметили в Пентагоне, бюджетный запрос Космических сил на 2021 финансовый год составляет около $15,4 млрд. Эти средства предназначены в том числе для финансирования программы спутников OPIR нового поколения («Устойчивая инфракрасная система космической разведки»), запуска двух спутников GPS и «трёх дополнительных пусков в рамках программы космических запусков в интересах национальной безопасности».

Дональд Трамп

Reuters

© Kevin Lamarque

Без гарантий эффективности

Военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с RT пояснил, что план по созданию космической архитектуры национальной обороны США, представленный Дереком Торниром, предполагает формирование «многослойной структуры, состоящей из множества спутников».

«Это небольшие спутники, которые будут очень плотно посеяны на орбитах на высоте от 350 до 550 км. И каждый из этих слоёв будет иметь своё предназначение. В частности, какие-то спутники будут отвечать за обнаружение, другие — за передачу информации», — пояснил Леонков.

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По его словам, Пентагон «стремится создать многообразие спутников, чтобы сформировать сенсорное поле вокруг земного шара».

«Ставка делается на то, что тогда США смогут просчитывать движение объектов, в том числе баллистических ракет и гиперзвуковых комплексов, а затем передавать полученные данные комплексам противоракетной обороны, чтобы те могли их сбить», — заявил эксперт.

При этом, по его мнению, такая концепция «выглядит идеальной только на бумаге».

«На деле существуют нюансы, которые ставят реализацию этих планов под сомнение. В частности, Пентагон не учитывает, что гиперзвуковые объекты могут маневрировать в нескольких направлениях, причём весьма непредсказуемо. Поэтому как бы соответствующие системы ни прогнозировали, всё равно они будут допускать ошибки», — отметил аналитик.

Кроме того, как подчеркнул Леонков, для того чтобы уничтожать гиперзвуковые объекты противника, «для начала США необходимо иметь собственные гиперзвуковые средства поражения».

«Они понадобятся, чтобы сбивать такие ракеты на встречных курсах или вдогонку. Однако и тут есть условие — скорость ракеты должна превосходить скорость объекта соперника или хотя бы быть равной», — пояснил эксперт.

Американский спутник связи военного назначения в представлении художника

© Wikimedia commons / USAF (Los Angeles AFB

Алексей Леонков также считает, что для обслуживания «космической архитектуры» национальной обороны США в том виде, в котором представляет её Пентагон, понадобится создание дорогостоящей наземной инфраструктуры. Однако и это «не даст гарантии американской стороне», считает аналитик.

«Такая космическая архитектура будет иметь множество уязвимых мест прежде всего перед средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Тем более что российские комплексы РЭБ к тому времени, когда США смогут создать соответствующую систему спутников, уйдут в своём развитии далеко вперёд», — сказал Леонков.

«Пагубно сказывается на системе безопасности»

По словам экспертов, милитаризация космоса, которую активно проводит Пентагон, в конечном итоге негативно отразится на глобальной стратегической стабильности.

С точки зрения Алексея Леонкова, деятельность США в космическом пространстве представляет особую опасность для тех стран, которые не располагают ракетным оружием, средствами предупреждения о ракетном нападении и комплексами ПВО.

«Ключевой вопрос в данном случае — это целеуказание. США сейчас действуют в рамках стратегии быстрого глобального удара, где космос — театр военных действий, а определяющую роль играет как раз информация об объектах, которые нужно уничтожить, — точные данные, где эти объекты располагаются», — констатировал эксперт.

Как отметил в комментарии RT военный эксперт, старший научный сотрудник ВШЭ Василий Кашин, «возрастающие амбиции США в космосе вызывают ещё больше опасений» на фоне выхода Вашингтона из ДРСМД и ДОН.

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Напомним, в начале августа 2019 года Соединённые Штаты в одностороннем порядке вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Тогда Вашингтон обвинил Россию в нарушении соглашения из-за ракет 9М729. Однако Минобороны РФ ещё в январе того же года раскрыло технические характеристики этих вооружений, которые подтверждали их полное соответствие соглашению, но эти аргументы Вашингтон проигнорировал. Кроме того, 21 мая 2020 года американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США и из Договора по открытому небу, заключённого в 1992 году. Это решение должно вступить в силу через шесть месяцев.