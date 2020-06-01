Денежная тяга: зачем компаниям Илона Маска нужна финансовая поддержка властей США

Американская компания SpaceX впервые в истории провела коммерческий пилотируемый запуск в космос. В то же время правительство США ранее выделило SpaceX более $3,1 млрд. Хотя компании Илона Маска, включая Tesla, официально остаются частными и независимыми от государства, значительная часть реализуемых ими проектов спонсируется из бюджета страны. Более того, как полагают аналитики, вводимые налоговые послабления и правительственные субсидии позволяют удерживать высокотехнологичный бизнес от банкротства.

Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции стал одним из самых обсуждаемых событий последних дней. Впервые в истории астронавты были доставлены на МКС с помощью аппарата, разработанного частной компанией, а не государственной. Речь идёт о производителе космических технологий SpaceX, принадлежащем Илону Маску.

В то же время, как отмечают специалисты, первый коммерческий полёт Штатов по большей части проходил под руководством и на деньги правительства страны. Так, на реализацию проекта ещё в 2014 году NASA выделило компании Маска более $3,1 млрд. Об этом говорится на официальном сайте космического агентства США.

«Для запуска космической программы нужны большие инвестиции, которые либо точно не окупятся в короткие сроки, либо могут вообще не вернуться. Поэтому частные инвесторы предпочитают не вкладывать в такие рискованные проекты. Более того, космические разработки зачастую используются в военно-стратегических целях, а при таком раскладе можно рассчитывать только на правительственные средства», — рассказал RT аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

Примечательно, что власти США уже не в первый раз спонсируют работу SpaceX. Так, ещё в 2006 году компания стала одним из победителей в конкурсе программы NASA Commercial Orbital Transportation Services и получила $396 млн на разработку космического корабля для грузовых поставок на МКС. Впоследствии NASA заключило со SpaceX контракт на 12 запусков грузов для МКС общей суммой $1,6 млрд.

Более того, в настоящий момент SpaceX претендует на денежную помощь от государства для обеспечения жителей малонаселённых районов США доступом к высокоскоростному интернету. По информации газеты The Wall Street Journal, в общей сложности компания рассчитывает на выплату $16 млрд в течение десяти лет.

«Конечно, нельзя однозначно сказать, что коммерческая компания SpaceX напрямую финансируется американским правительством. В данном случае государство скорее является крупнейшим заказчиком для выполнения запусков ракет и других задач. Тем не менее без такого клиента, конечно, Маску было бы гораздо сложнее», — отметил в беседе с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

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Между тем, по словам эксперта, значительные объёмы финансовой помощи власти США предоставляют и двум другим компаниям Илона Маска. В 2015 году издание The Los Angeles Times подсчитало, что SpaceX вместе с Tesla и SolarCity получили субсидии от государства на общую сумму $4,9 млрд.

«Компании Маска действительно развиваются в первую очередь за счёт правительственной поддержки, которая выражается в выделении грантов, налоговых льгот, помощи в строительстве фабрик, прощении кредитов. Также правительство активно продвигает политику налоговых вычетов и возврата денег покупателям солнечных панелей и электромобилей производства фабрик Маска. Очевидно, что компании, которые регулярно оказываются на грани банкротства — Tesla и SolarCity, — держатся исключительно за счёт госсубсидий», — добавил Деев.

Как рассказал RT главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман, в 2014 году губернатор Невады выделил для Tesla финансирование объёмом $1,3 млрд после заявления компании о намерении расположить в штате один из своих заводов. В частности, Tesla будет получать налоговые вычеты общим объёмом $725 млн в течение 20 лет. Кроме этого, до 2024 года компания будет выплачивать ряд налогов по льготной ставке, что позволит сэкономить ещё $300 млн. Одновременно правительство штата Нью-Йорк выделило компании поддержку в размере $750 млн на строительство завода в Баффало.

«Также огромную роль в поддержке бизнеса играют продажи квот на выбросы: за последние три года Tesla заработала на этом более $1 млрд. Да и успех Tesla в Китае стал возможен только благодаря государственным субсидиям: недавно производителю пришлось снизить цены на Model 3, чтобы модель вновь стала подпадать под льготные условия. Другими словами, если бы не повсеместная государственная поддержка зелёных компаний, то финансовая пирамида Tesla уже давно бы схлопнулась», — рассказал RT эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Хотя SpaceX, Tesla и SolarCity полностью остаются частными и независимыми от государства компаниями, правительственное финансирование — по-прежнему ключевой источник для развития и реализации новых проектов, считает Марк Гойхман. Более того, как отмечает Алексей Коренев, несмотря на весь новостной ажиотаж вокруг имени Илона Маска, отсутствие госинвестиций и налоговых льгот могло бы обернуться значимым финансовым ударом для компаний. В результате рядовые инвесторы стали бы стремительно выводить средства из убыточного бизнеса, а многие из проектов бы просто не состоялись, заключил эксперт.