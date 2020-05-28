Первый полёт с экипажем: как в США не состоялся пилотируемый запуск Crew Dragon

Пилотируемый запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблём Crew Dragon к Международной космической станции был отложен. Следующий старт запланирован на 30 мая. Корабль должен доставить на МКС американских астронавтов Дага Херли и Роберта Бенкена. Причиной отмены пуска назвали погодные условия. Компания SpaceX планирует космические полёты с людьми на борту уже не первый год, однако пока ни один из них не состоялся.

Пилотируемый запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблём Crew Dragon к Международной космической станции, который должен был состояться 27 мая, отложили из-за погодных условий, теперь он намечен на 30 мая. Об этом компания SpaceX сообщила на своей странице в Twitter.

Старт корабля в апреле анонсировал глава NASA Джеймс Брайденстайн. Полёт должен стать первым пилотируемым стартом американского космического корабля с 2011 года.

«Запуск сегодня отменён по причине неблагоприятных погодных условий по траектории полёта. Наше следующее окно старта — суббота, 30 мая, 15:22 по североамериканскому восточному времени, или 19:22 UTC», — говорится в сообщении компании.

Напомним, запуск должен был состояться с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Двое американских астронавтов — Даг Херли и Роберт Бенкен — успели погрузиться в капсулу, однако после этого погодные условия ухудшились, в связи с чем запуск был отложен. На космодроме при попытке старта также присутствовал президент США Дональд Трамп. Позже американский лидер у себя в Twitter поблагодарил NASA и компанию SpaceX за усердную работу и пообещал прибыть на запуск 30 мая.

Отметим, корабль Crew Dragon способен перемещать на орбиту Земли и обратно до семи пассажиров. Он состоит из герметичной капсулы для перевозки астронавтов и отделяемого служебного модуля.

В 2011 году NASA прекратило пилотируемые полёты после вывода из эксплуатации американской многоразовой пилотируемой транспортной системы Space Shuttle. С тех пор американские астронавты доставляются на МКС российскими кораблями «Союз».

Запуск «Ракеты Победы» (ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Союз МС-14») к МКС со стартовой площадки космодрома Байконур

РИА Новости

© КЦ «Южный» / Роскосмос

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, комментируя предстоящий запуск Crew Dragon, заявил, что, создав новый корабль, США «сделали то, что обязаны были сделать», так как покупка мест в российских кораблях «Союз» для американской стороны является «унизительной практикой».

«Великая американская держава, имеющая колоссальный космический бюджет, в десять раз превышающий бюджет Роскосмоса, в течение девяти лет вынуждена была, в каком-то смысле унизительно, наверное, для себя, летать на российских кораблях, и эта монополия (России на доставку экипажей на МКС. — RT), она не естественна, она произошла именно из-за ошибок планирования американской пилотируемой космонавтики», — отметил он.

В 2014 году для возобновления собственных пилотируемых полётов NASA заключило контракты с частными компаниями SpaceX и Boeing, создавшими соответственно корабли Crew Dragon и Starliner. На момент заключения контракта у SpaceX уже был в распоряжении грузовой вариант корабля Dragon. В марте 2019 года Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полёт на МКС. В декабре 2019 года первый такой полёт выполнил корабль Starliner, но по техническим причинам его стыковку с МКС отменили.

Однако пилотируемых космических пусков SpaceX совершать до сих пор ни разу не доводилось. При этом они планировались ещё с 2014 года, однако неоднократно переносились. В 2017-м глава компании Илон Маск заявлял, что к концу 2018 года корабль Dragon V2 можно будет использовать для туристических полётов с облётом Луны. Тем не менее дальше слов эти планы так и не ушли.

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Современные требования к безопасности в космосе намного жёстче, чем были, к примеру, в 50—60-х годах, и Маску приходится с этим считаться, отметил в беседе с RT член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин.

«В беспилотном режиме этот корабль летал, проведено огромное количество наземных испытаний по методикам NASA, был даже аварийный запуск ракеты, имитация, с последующей работой системы аварийного спасения для космонавтов. Очень высокие требования, и, если пуск готовится, значит, все эти требования соблюдены», — отметил он.

Научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев в разговоре с RT отметил важность фактора природных условий.

«Здесь не сошлось, и погода была непригодной. С самого начала было известно, что вероятность того, что погода будет подходящей, — всего-навсего 40%, но в таких случаях всё равно готовятся к старту в надежде на эти 40%», — заключил эксперт.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин считает, что объяснение переноса пуска погодными условиями — не более, чем «попытка сохранить лицо».

Депутат напомнил, что США не направляли человека в космос в течение девяти лет, а при планировании такого запуска нужно уметь просчитывать метеорологические условия на несколько недель вперёд.

«Такая глупость, что якобы они за несколько минут поняли, что всё-таки стартовать нельзя, мне кажется, это попытка сохранить лицо и ничего более, чем пиар-акция Илона Маска», — пояснил он радиостанции «Говорит Москва».