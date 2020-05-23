«Роскосмос» подтвердил отправку модуля на МКС в 2021 году
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«Ко второму кварталу следующего года модуль будет готов к запуску», — цитирует РИА Новости пресс-службу «Роскосмоса».
Отмечается, что график пуска на данный момент находится в процессе утверждения.
Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что не хочет объединять усилия российской госкорпорации с деятельностью американской компании SpaceX Илона Маска, потому что тот работает на Минобороны США, а разворачиваемая им спутниковая группировка связи Starlink будет использоваться в военных целях.