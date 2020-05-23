«Роскосмос» подтвердил отправку модуля на МКС в 2021 году

Короткая ссылка
Российский модуль «Наука» будет готов к отправке на Международную космическую станцию (МКС) ко второму кварталу 2021 года.
«Роскосмос» подтвердил отправку модуля на МКС в 2021 году
  • globallookpress.com

«Ко второму кварталу следующего года модуль будет готов к запуску», — цитирует РИА Новости пресс-службу «Роскосмоса».

Отмечается, что график пуска на данный момент находится в процессе утверждения.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что не хочет объединять усилия российской госкорпорации с деятельностью американской компании SpaceX Илона Маска, потому что тот работает на Минобороны США, а разворачиваемая им спутниковая группировка связи Starlink будет использоваться в военных целях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить