«Роскосмос» подтвердил отправку модуля на МКС в 2021 году

Российский модуль «Наука» будет готов к отправке на Международную космическую станцию (МКС) ко второму кварталу 2021 года.

«Ко второму кварталу следующего года модуль будет готов к запуску», — цитирует РИА Новости пресс-службу «Роскосмоса».

Отмечается, что график пуска на данный момент находится в процессе утверждения.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что не хочет объединять усилия российской госкорпорации с деятельностью американской компании SpaceX Илона Маска, потому что тот работает на Минобороны США, а разворачиваемая им спутниковая группировка связи Starlink будет использоваться в военных целях.