Пилотируемый запуск Crew Dragon перенесли на 30 мая

Пилотируемый запуск корабля Crew Dragon к Международной космической станции перенесли на 30 мая в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Об этом сообщается на странице компании SpaceX в Twitter.

В апреле глава NASA Джеймс Брайденстайн сообщил, что первый испытательный пилотируемый полёт корабля Crew Dragon состоится 27 мая.

Отмечалось, что этот полёт станет первым пилотируемым стартом американского космического корабля с 2011 года.

Позднее руководитель программы коммерческих пилотируемых полётов NASA Кэтрин Лойдерс, рассказывая о подготовке к тестовому пилотируемому старту Crew Dragon, сообщила, что «все команды готовы к старту».