Пилотируемый запуск Crew Dragon перенесли на 30 мая

Короткая ссылка
Пилотируемый запуск корабля Crew Dragon к Международной космической станции перенесли на 30 мая в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Пилотируемый запуск Crew Dragon перенесли на 30 мая
  • Reuters

Об этом сообщается на странице компании SpaceX в Twitter.

В апреле глава NASA Джеймс Брайденстайн сообщил, что первый испытательный пилотируемый полёт корабля Crew Dragon состоится 27 мая.

Отмечалось, что этот полёт станет первым пилотируемым стартом американского космического корабля с 2011 года.

Позднее руководитель программы коммерческих пилотируемых полётов NASA Кэтрин Лойдерс, рассказывая о подготовке к тестовому пилотируемому старту Crew Dragon, сообщила, что «все команды готовы к старту».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить