Пилотируемый запуск Crew Dragon перенесли на 30 мая
- Reuters
Об этом сообщается на странице компании SpaceX в Twitter.
В апреле глава NASA Джеймс Брайденстайн сообщил, что первый испытательный пилотируемый полёт корабля Crew Dragon состоится 27 мая.
Отмечалось, что этот полёт станет первым пилотируемым стартом американского космического корабля с 2011 года.
Позднее руководитель программы коммерческих пилотируемых полётов NASA Кэтрин Лойдерс, рассказывая о подготовке к тестовому пилотируемому старту Crew Dragon, сообщила, что «все команды готовы к старту».