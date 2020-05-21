Помпео назвал сроки вступления в силу решения о выходе США из ДОН

Решение о выходе Соединённых Штатов из Договора по открытому небу (ДОН) вступает в силу через шесть месяцев. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, в пятницу, 22 мая, Вашингтон представит депозитариям договора и всем другим государствам-участникам уведомление.

«Через шесть месяцев, начиная с завтрашнего дня, Соединённые Штаты больше не будут участником договора», — говорится в заявлении Помпео.

При этом он отметил, что решение может быть пересмотрено, если Москва «вернётся к полному соблюдению» соглашения.

Ранее американский лидер Дональд Трамп объявил, что США выйдут из ДОН.