Помпео назвал сроки вступления в силу решения о выходе США из ДОН
- Reuters
По его словам, в пятницу, 22 мая, Вашингтон представит депозитариям договора и всем другим государствам-участникам уведомление.
«Через шесть месяцев, начиная с завтрашнего дня, Соединённые Штаты больше не будут участником договора», — говорится в заявлении Помпео.
При этом он отметил, что решение может быть пересмотрено, если Москва «вернётся к полному соблюдению» соглашения.
Ранее американский лидер Дональд Трамп объявил, что США выйдут из ДОН.