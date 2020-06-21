«Получить политическую прибыль»: зачем Трамп заявил о намерении стать посредником в споре между Китаем и Индией
- Колонна индийской армии движется по шоссе, ведущему в Ладакх, 18 июня 2020 года
- Reuters
- © Danish Ismail
Дональд Трамп заявил, что США ведут переговоры с Китаем и Индией, чтобы помочь двум странам преодолеть «серьёзную проблему», которая возникла в их отношениях. Обострение ситуации, связанное с территориальным спором сторон, президент США назвал «очень непростой ситуацией».
«Мы ведём переговоры с Индией, мы ведём переговоры с Китаем. У них там серьёзная проблема. Дело дошло до реальных столкновений, посмотрим, что будет дальше. Мы постараемся им помочь», — приводит слова американского лидера пресс-служба Белого дома.
Трамп предлагает Пекину и Нью-Дели посреднические услуги не впервые: с аналогичной инициативой он уже выступал 29 мая.
«Я бы мог это сделать. Если они посчитают, что это поможет, я бы мог выступить в роли посредника или арбитра», — сказал глава Белого дома в ответ на вопрос, остаётся ли в силе его предложение о посредничестве между Индией и Китаем, о котором несколькими днями ранее он писал в своём Twitter.
Тогда Трамп заявил, что между странами разворачивается «большой конфликт» и премьер-министр Индии Нарендра Моди недоволен тем, что происходит в отношениях его страны с Китаем.
#WATCH "We have a big conflict going on between India & China, 2 countries with 1.4 billion people & very powerful militaries. India is not happy & probably China is not happy, I did speak to PM Modi, he is not in a good mood about what's going on with China": US President Trump pic.twitter.com/1Juu3J2IQK— ANI (@ANI) May 28, 2020
Впрочем, до сих пор ни одна из сторон так и не заявила, что нуждается в посредничестве Соединённых Штатов.
Территориальный вопрос
Спор Пекина и Нью-Дели о суверенитете над частью горной территории на границе длится уже несколько десятилетий. Стороны заключили ряд соглашений, призванных не допускать обострения обстановки в этом районе, однако они помогают далеко не всегда. В частности, в Ладакхе ситуация на линии фактического контроля, заменяющей границу с Китаем, обострилась в начале мая, когда там произошло несколько столкновений с участием около 250 китайских и индийских солдат. В результате, как сообщали местные индийские СМИ, пострадали более ста человек с обеих сторон. Тогда же Пекин и Нью-Дели перебросили в пограничный район несколько пехотных батальонов.
Переговоры между сторонами прошли 6 июня, в итоге было решено урегулировать конфликт мирным путём, после чего китайские и индийские военные стали постепенно покидать свои позиции.
Однако уже в середине июня произошли новые крупные столкновения. По данным индийских СМИ, в долине реки Галван погибли 20 индийских военных, с китайской стороны — 43 убитых и тяжело раненных. Впрочем, официально Пекин эти данные не подтвердил.
Накануне Индия и Китай обменялись обвинениями в нарушении госграницы. По словам официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня, индийские войска «пересекли линию фактического контроля» и напали на китайских офицеров и солдат, прибывших туда на переговоры, чем спровоцировали «ожесточённые» столкновения.
Официальный представитель МИД Индии Анураг Шривастава, в свою очередь, исключил любое нарушение линии фактического контроля со стороны республики и заявил, что обвинения КНР «неприемлемы».
«Мы не согласны с утверждением о том, что Индия в одностороннем порядке изменяла статус-кво. Мы его, наоборот, поддерживали», — подчеркнул Шривастава.
- Индийские военные возле шоссе, ведущего в Ладакх, 17 июня 2020 года
- globallookpress.com
- © Hindustan Times via www.imago-im/www.imago-images.de
При этом стороны не называют официальные причины нарастания напряжённости в спорных районах. Однако, судя по сообщениям СМИ, Китай возмущён завершением строительства дороги, обеспечивающей доступ к равнине Депсанг, долине Галван, а также Каракорумскому перевалу, что позволяет индийской армии быстро перебрасывать силы в необходимые локации.
«Ставка на Индию»
В текущих реалиях предложение Трампа стать посредником между двумя азиатскими державами выглядит как попытка «получить из этого политическую прибыль», полагают эксперты.
«Трамп прекрасно понимает, что конфликт между этими странами не приведёт к полномасштабному противостоянию в первую очередь потому, что у обеих держав есть мощный инструмент сдерживания — ядерное оружие. Сейчас американскому лидеру в условиях предвыборной политической гонки необходимо показать хоть какую-то внешнеполитическую победу, поскольку по основным направлениям американской внешней политики он пробуксовывает. Поэтому президент США и стремится быть модератором между Пекином и Нью-Дели, осознавая, что ситуация в любом случае стабилизируется», — пояснил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
С другой стороны, глава Белого дома намерен таким образом продемонстрировать свою поддержку Индии, с которой в последнее время стремится расширить контакты, говорит Блохин.
«Ведь в противостоянии с Китаем и в процессе «сдерживания» этой страны Трамп делает огромную ставку на Индию: американцы будут инвестировать в неё, чтобы она стала противовесом КНР. Для этих же целей Вашингтон специально изобрёл такое понятие, как Индо-Тихоокеанский регион», — рассказал аналитик.
Как подчеркнул в разговоре с RT декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров, США «при Трампе очень активно стали обхаживать Индию буквально со всех сторон».
«Всё это делается из расчёта на то, что Нью-Дели сможет сыграть ключевую роль в строительстве новой конструкции Тихоокеанского региона, выступая в качестве противовеса растущей мощи Китая, которую администрация Трампа объявила главной угрозой для США в обозримом будущем. При нынешнем раскладе, когда пандемия коронавируса существенно подкосила всю стратегию Трампа в отношении изоляции Китая, роль Индии в этом процессе многократно возрастает», — полагает аналитик.
При этом он прогнозирует, что Китай, скорее всего, отвергнет предложение США о посредничестве.
«Вероятность того, что такая держава, как КНР, позволит США быть посредником в пограничном конфликте с Индией, стремится к нулю. Китай не хочет принимать участия в подобных форматах, являясь самодостаточной державой и обладая весомым потенциалом для того, чтобы самостоятельно разобраться в ситуации. И ставить свою внешнюю политику в зависимость от такой третьей страны, как США, китайская сторона просто не будет», — пояснил эксперт.
- Президент США Дональд Трамп
- Reuters
- © Leah Millis
Константин Блохин также считает, что на решение Пекина может повлиять и агрессивная риторика Вашингтона в его адрес.
«США сейчас действуют крайне враждебно по отношению к КНР, отношения сторон в последнее время ухудшились ещё больше. Вашингтон фактически развязал торговую войну с китайской стороной, обвиняет её во всех грехах, в том числе и в намеренном распространении коронавируса», — напомнил аналитик.
При этом он не исключил, что Индия может согласиться на предложение главы Белого дома.
«Индия понимает свою ценность в стратегии Вашингтона по сдерживанию Китая и может поддержать инициативу американской стороны. Напомню, что в американских элитах принят консенсус по противодействию КНР, это красной нитью проходит в документах внешнеполитического планирования США», — сказал эксперт.
Андрей Сидоров, в свою очередь, отметил, что для Индии важно за счёт внешнеполитической линии улучшить ситуацию внутри страны.
«Не примыкая явно к какому-либо определённому государству, Индия проводит достаточно взвешенный политический курс. Но индийская сторона может пойти навстречу другим странам, если это будет в её интересах. А случай с посредничеством Соединённых Штатов как раз подпадает под эту категорию», — рассуждает аналитик.
Однако вмешаться в конфликт без согласия КНР Вашингтон не может, поскольку эта страна — «важный и самодостаточный игрок на мировой арене», подчёркивает Блохин.
«Без одобрения Пекина США не могут ввязаться в конфликт. В обратном случае это может привести к непредсказуемым последствиям для мировой стабильности», — отметил аналитик.
При этом эксперты прогнозируют, что Соединённые Штаты постараются задействовать Индию как дополнительный рычаг давления на Китай.
«Между США и КНР конфронтация будет нарастать, и Вашингтон постарается привлечь Нью-Дели к более активному противостоянию с КНР», — заключил Блохин.
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