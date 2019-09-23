Принцип золотой середины: почему сближение США и Нью-Дели не ухудшит российско-индийские отношения

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что в ноябре пройдут американо-индийские военные учения. Вашингтон и Нью-Дели проводят совместные манёвры впервые. Однако это не даёт оснований считать, что страны движутся в направлении военного союза, полагают эксперты. Глава Белого дома хочет нормализовать отношения с Индией и одновременно пытается привлечь голоса американцев индийского происхождения, считают аналитики. При этом отношения России и Индии в настоящий момент находятся на самом лучшем за последние десятилетия уровне, и манёвры никак не скажутся на российско-индийских контактах, добавляют политологи.

Соединённые Штаты Америки и Индия впервые в истории проведут совместные военные учения. Соответствующий анонс на совместном с индийским премьер-министром Нарендрой Моди мероприятии сделал американский президент Дональд Трамп.

«В ноябре США и Индия продемонстрируют колоссальный прогресс в отношениях в области обороны на первых в истории совместных военных учениях с участием трёх родов войск под названием «Триумф тигра», которые пройдут в Индии. Мы твёрдо намерены защищать граждан Индии и Америки от угрозы радикального исламского терроризма», — сообщил президент Соединённых Штатов.

В свою очередь, Нарендра Моди назвал Трампа «подлинным другом Индии и великим американским президентом».

В воскресенье, 22 сентября, в городе Хьюстон (штат Техас) состоялся организованный индийской диаспорой в США в честь визита премьер-министра Индии форум Howdy, Modi! Согласно данным организаторов, заявки на посещение мероприятия подали более 50 тыс. человек.

Однако ещё несколько месяцев назад отношения двух стран нельзя было назвать такими тесными. С осени 2018 года Нью-Дели и Вашингтон обменивались недружественными заявлениями, а в июне 2019-го между Индией и США фактически началась торговая война — Трамп обвинил Дели в отказе предоставить американским товарам равный доступ на индийский рынок.

Но одной из главных причин разногласий двух стран стало расширение военно-технического сотрудничества Индии с Россией в области закупки вооружений. В частности, США выступили категорически против планов Индии закупить российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Однако, несмотря на протест Вашингтона, Моди не отказался от сделки. Договор о покупке С-400 на сумму $5,43 млрд между Москвой и Нью-Дели был подписан в 2018 году. В сентябре 2019 года вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что Индия получит российские зенитно-ракетные комплексы в течение 18—19 месяцев. По его словам, контракт уже проавансирован.

Налаживание отношений

По мнению экспертов, приглашение индийского премьер-министра в США и договорённость о совместных учениях свидетельствуют о том, что в Соединённых Штатах беспокоятся из-за сближения Индии и России. Моди активизировал контакты с Москвой — помимо С-400, Индия может закупить у РФ самолёты Су-30МКИ и автоматы АК-203.

«Сближение Нью-Дели и Москвы стало слишком очевидным. Это не может не беспокоить Трампа. Он прекрасно понимает, что самая страшная угроза для американского превосходства в мире — это союз Китая, России и Индии. Вот президент США и делает всё, чтобы такого союза не было», — сказал в беседе с RT член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

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Эксперты также обращают внимание на то, что перемена позиции Трампа по отношению к Индии связана с внутриполитической обстановкой в республике. Моди и коалиция «Национальный демократический альянс» во главе с партией «Бхаратия джаната парти», в которую входит сам премьер-министр, уверенно обошла оппозиционную партию «Индийский национальный конгресс» на парламентских выборах весной этого года.

«То есть стало ясно, что Моди никуда не уйдёт, с ним придётся иметь дело и дальше», — пояснил Судаков.

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Смена американской риторики в отношении Нью-Дели началась с июня, когда в Индию приехал госсекретарь США Майк Помпео. В том же месяце Трамп и Моди провели переговоры во время саммита G20 в Японии.

Доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский отмечает, что экономически США и Индия достаточно важны друг для друга. Поэтому, несмотря на существующие разногласия по ряду вопросов, им выгоднее сотрудничать. В беседе с RT эксперт напомнил, что от однобокой ориентации на Пакистан в Южной Азии, которой Вашингтон придерживался в годы холодной войны, Соединённые Штаты стали отказываться ещё в 1990-х.

«Сближение США с Индией началось при президенте Билле Клинтоне, но особенно усилилось при Джордже Буше — младшем», — считает Волхонский.

Он также напомнил, что залогом стратегического сотрудничества Нью-Дели и Вашингтона является наличие в Соединённых Штатах большой индийской диаспоры. Она превышает три миллиона человек, и её численность с каждым годом растёт. Учитывая, что в 2020 году в США пройдут президентские выборы, Трамп не может игнорировать голоса нескольких миллионов своих избирателей и идти на серьёзный конфликт с Индией.

Эксперты напоминают, что американцы индийского происхождения традиционно являются сторонниками демократов, а не республиканцев. Таким образом, стараясь добиться расположения индийской диаспоры, Трамп рассчитывает получить дополнительный электорат.

Дружить до известного предела

Вместе с тем эксперты предостерегают от попыток преувеличить степень сближения Нью-Дели и Вашингтона. Первые в истории двух стран совместные военные учения — это важное событие, но оно не свидетельствует о начале формирования индийско-американского военного альянса.

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«Индия — не та страна, которая будет вступать в союзы с кем-то, тем более строить отношения с одной страной в ущерб другой», — утверждает Волхонский.

Эксперт считает абсолютно исключённым вариант, при котором Индия отправит свои войска для участия в вооружённых акциях под эгидой США, например в районе Персидского залива. Не станет она и «дружить» с Вашингтоном против Китая.

«Сейчас позиция Индии однозначна: только миротворческие акции под эгидой ООН — и ничего другого. У страны есть свои проблемы с Китаем, но решать их путём создания военных союзов она не будет. Это принципиальная линия индийской внешней политики. Она изменится, только если в мире произойдут какие-то очень серьёзные перемены, которые не оставят Нью-Дели другого выбора», — полагает Волхонский.

По мнению Сергея Судакова, Нарендра Моди старается придерживаться паритета в отношениях с державами. Поэтому внешнеполитический курс страны не будет проамериканским.

«Индийский премьер-министр считает, что, когда речь заходит об интересах других влиятельных государств, нужно следовать принципу золотой середины. С его точки зрения, необходимо строить свои взаимоотношения и с Вашингтоном, и с Москвой, и с Пекином так, чтобы у Нью-Дели всегда была свобода действий и свобода принятия решений», — считает политолог.

Исходя из этого, эксперты не опасаются, что совместные учения Вооружённых сил США и Индии скажутся на российско-индийских контактах, в том числе в оборонной сфере.