Трамп заявил о попытках США помочь Индии и Китаю

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона ведёт переговоры с Индией и Китаем и пытается помочь этим странам преодолеть проблемы в отношениях.

«Мы ведём переговоры с Индией, мы ведём переговоры с Китаем. У них большие проблемы», — цитирует ТАСС Трампа.

Он отметил, что сложившаяся ситуация «очень жёсткая» и что Индия и КНР уже дошли до физических столкновений.

«Мы попробуем им помочь», — добавил американский президент.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Москве надеются, что Индия и Китай проявят дипломатическую и политическую мудрость, чтобы предотвратить новые обострения.

16 июня сообщалось, что несколько военных Индии погибли в результате столкновения с китайскими военнослужащими в области Ладакх на севере страны.