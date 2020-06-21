Трамп заявил о попытках США помочь Индии и Китаю
- Reuters
«Мы ведём переговоры с Индией, мы ведём переговоры с Китаем. У них большие проблемы», — цитирует ТАСС Трампа.
Он отметил, что сложившаяся ситуация «очень жёсткая» и что Индия и КНР уже дошли до физических столкновений.
«Мы попробуем им помочь», — добавил американский президент.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Москве надеются, что Индия и Китай проявят дипломатическую и политическую мудрость, чтобы предотвратить новые обострения.
16 июня сообщалось, что несколько военных Индии погибли в результате столкновения с китайскими военнослужащими в области Ладакх на севере страны.