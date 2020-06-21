Трамп заявил о попытках США помочь Индии и Китаю

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Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона ведёт переговоры с Индией и Китаем и пытается помочь этим странам преодолеть проблемы в отношениях.
Трамп заявил о попытках США помочь Индии и Китаю
  • Reuters

«Мы ведём переговоры с Индией, мы ведём переговоры с Китаем. У них большие проблемы», — цитирует ТАСС Трампа.

Он отметил, что сложившаяся ситуация «очень жёсткая» и что Индия и КНР уже дошли до физических столкновений.

«Мы попробуем им помочь», — добавил американский президент.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Москве надеются, что Индия и Китай проявят дипломатическую и политическую мудрость, чтобы предотвратить новые обострения.

16 июня сообщалось, что несколько военных Индии погибли в результате столкновения с китайскими военнослужащими в области Ладакх на севере страны.

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