В Кремле призвали Индию и Китай предотвратить новые обострения

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве надеются, что Индия и Китай проявят дипломатическую и политическую мудрость, чтобы предотвратить новые обострения.
В Кремле призвали Индию и Китай предотвратить новые обострения
  • РИА Новости

Об этом он заявил в программе «Большая игра» на Первом канале.

«Конечно, мы обеспокоены этим инцидентом, и мы надеемся и уверены в том, что и Нью-Дели, и Пекин проявят дипломатическую и политическую мудрость с тем, чтобы самостоятельно, без вмешательства каких-либо государств найти такие формулировки, которые позволят в дальнейшем избежать таких обострений», — цитирует Пескова ТАСС.

Также он добавил, что российская сторона всегда готова предложить свою помощь в урегулировании сложных конфликтных ситуаций между странами, которые являются её партнёрами и союзниками.

16 июня сообщалось, что несколько военных Индии погибли в результате столкновения с китайскими военнослужащими в области Ладакх на севере страны.

17 июня министерства иностранных дел КНР и Индии договорились справедливо решить инцидент на границе.

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